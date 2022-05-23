Hilal Kaplan İsveç TV'sine PKK terörünü anlattı! 'İsveç buna son vermeli'

Programda, İsveç'in terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği açık desteği anlatan Kaplan, İsveçli bakanlara terör örgütü üyeleriyle temaslarını kesme çağrısında bulundu.

NATO üyelik başvuruları, terör örgütü üyelerine verdiği açık destek nedeniyle Türkiye tarafından olumsuz karşılanan Finlandiya ve İsveç'in yarattığı kriz devam ediyor. Terör örgütü PKK ve uzantılarıyla kurduğu ilişkilerin fotoğraflarla belgeli olduğu İsveç hükümetin, Türkiye'den tepki yağarken İsveç devlet televizyonu SVT'de önemli bir söyleşi yayınlandı.

'TÜRKİYE'NİN ULUSAL GÜVENLİĞİNE YÖNELİK TEHDİT VAR'

Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan SVT'ye Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkma nedenlerini anlattı. Röportajda, İsveç hükümetinin terör örgütü PKK/YPG'ye silah ve mühimmatın yanı sıra maddi desteğinin de belgelerle kanıtlı olduğunu vurgulayan Kaplan, terör örgütünün kanlı eylemlerine dair kareleri de paylaştı.

"BİR TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK VEREREK BAŞKA BİR TERÖR ÖRGÜTÜYLE SAVAŞMAZSINIZ"

Teröristlerle açık açık görüşmeler gerçekleştiren ve bunları sosyal medya hesaplarından paylaşmaktan çekinmeyen İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde başta olmak üzere İsveç hükümetinin terör yanlısı politikasına tepki gösteren Kaplan, üyelik kabulü için Türkiye ile yapılmaya çalışılan görüşmelere de tepki gösterdi.

Asıl meselenin Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik tehdit olduğunu vurgulayan Kaplan, İsveç'in teröre desteği sona ermediği sürece yapılacak uzlaşı görüşmelerinin önemi olmadığına da dikkat çekti.

"Bir terör örgütüne destek vererek başka bir terör örgütüyle savaşmazsınız" ifadelerini kullanan Kaplan, İsveç hükümetinin meşru ülkelerle gayri meşru ve devlet dışı aktörler arasında seçim yapması gerektiğini vurguladı.