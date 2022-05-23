Hazine, düzenlediği tahvil ihalesiyle 7,4 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 7 milyar 405,5 milyon lira borçlanmaya gitti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Mayıs 2022 15:02
Bakanlık ihalede, 4 yıl (1561) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç etti.
İhalede basit faiz yüzde 25,67, bileşik faiz 27,31 olarak kayıtlara geçti.
Nominal teklifin 6 milyar 408,6 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 4 milyar 858,1 milyon lira, net satış 3 milyar 955,5 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 50 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 4 milyar 861 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar 400 milyon liralık satış yapıldı.
Böylece Hazine piyasaya 7 milyar 405,5 milyon lira borçlandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız