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TRT Genel Müdürü'nden Avrupalı yayıncılara 'terörizme karşı durma çağrısı'

Avrupa Yayın Birliği (European Broadcasting Union - EBU), TRT'nin ev sahipliğinde 41 ülkeden yaklaşık 200 üst düzey yayıncının katılımıyla düzenlenen Medya Zirvesi'nde bir araya geldi. Zirvede koşan TRT Genel Müdürü Sobacı, "Küresel terörizmle en güçlü mücadeleyi veren Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak, terörizmin kaynağı ve hedefi neresi olursa olsun hep birlikte buna karşı koyma noktasında sağlam bir iş birliği çağrısında bulunuyoruz," dedi.

Kaynak : TRT
Eklenme : 23 Mayıs 2022 15:11
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TRT Genel Müdürü'nden Avrupalı yayıncılara 'terörizme karşı durma çağrısı'

TRT'nin de üyesi olduğu EBU temsilcileri, pandemi sebebi ile iki yıl sonra ilk defa yüz yüze düzenlenen etkinlikte buluştu. TRT'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen EBU Medya Zirvesi'ne TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve EBU Genel Direktörü Noel Curran'ın yanı sıra 41 ülkeden yaklaşık 200 üst düzey yayıncı katıldı. İki gün boyunca devam edecek olan etkinlikte, kamu yayıncılığının geleceği, mücadele edilmesi gereken zorluklar, yeni eğilimler ve gençlere ulaşılabilirlik gibi pek çok konu tartışılacak.

'Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür' şiarı, hepimizin ortak ve güvenli geleceğine yapılacak yegane yatırımın özetidir'

Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, uzun bir aradan sonra yüz yüze gerçekleştirilen 2022 EBU Medya Zirvesi'ne ev sahipliği yapmanın heyecanı içinde olduklarını belirtti. Geleneksel değerlerimiz olan tarafsızlık, hakkaniyet ve doğruluk geleceğin dijital medyasının da değişmez standartları olması gerektiğini vurgulayan Sobacı, "Bu amaçla, EBU üyeleri olarak her zamanki dayanışma ruhu içinde, daha huzurlu bir gelecek ve aynı zamanda yayıncılık kültürünün zenginleşmesi için ortak ve yaratıcı girişimler ile iş birliğimizi güçlendirip genişletmeye devam edeceğimizden hiç kuşkum yok. Unutmayalım ki birlikte daha güçlüyüz," dedi.

Günümüzde en önemli küresel medya aktörlerinden biri haline gelen TRT'nin 18 televizyon, 17 radyo kanalının yanı sıra 9 dijital platformu, dijital uygulamaları ve ulusal ve uluslararası düzeylerde pek çok etkinliğiyle ülkemizde yayıncılığın lideri olma pozisyonunu istikrarlı şekilde koruduğunu söyleyen TRT Genel Müdürü Sobacı şu şekilde devam etti:

'Artık insanları ve coğrafyaları ayırt etmeksizin dünyayı bütün olarak görmeli; her bir insanın değerli olduğu düşüncesiyle, yok saymanın bir çözüm olmadığını idrak etmeliyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası platformlarda sıklıkla dile getirdiği 'Dünya beşten büyüktür' şiarı, daha adil bir küresel sistem inşasının mottosu; hepimizin ortak ve güvenli geleceğine yapılacak yegane yatırımın özetidir. Nitekim Türkiye bugün, dünyanın barış zemini olarak en kritik uluslararası meselelerde liderlerin bir araya geldiği, küresel kitlenin güzel haberler beklediği, kültürel buluşmaların ve çözüm önerilerinin üretildiği nadir ülkeler arasında yer alıyor. Bu bağlamda, EBU'nun da önemsediği bir konu olarak gençler ve kamu yayıncılığı ilişkisini önceleyen, onların küresel meselelere bakışı ve çözüm önerilerini ortaya koyan çalışmalar yürütüyoruz.'

TRT'nin uluslararası haber platformlarından da bahseden Sobacı, "TRT olarak bugün, televizyon ve radyo kanallarımız, dijital platformlarımız ile dünyanın 7 kıtasına 41 dil ve lehçede yayınlarımızı ulaştırıyoruz. TRT World'ün yanı sıra, dijital haber platformlarımız TRT Almanca, TRT Rusça, TRT Arapça 'ya geçtiğimiz günlerde TRT Fransızca'yı da ekleyerek uluslararası yayın ailemizin en yeni üyesinin kuruluşunu kutladık. Bunun yanı sıra, Afrika, Balkan ve Farsça dijital haber platformlarının açılması için de çalışmalarımız devam ediyor," açıklamalarında bulundu.

'Terörizmin kaynağı ve hedefi neresi olursa olsun hep birlikte buna karşı koyma noktasında sağlam bir iş birliği çağrısında bulunuyoruz" Krizleri, sorunları ve değişimleri dijitalleşme sürecinden bağımsız düşünebilmenin mümkün olmadığını vurgulayan Sobacı, EBU Medya Zirvesi'nde tarihi çağrıda bulundu. Sobacı, "Biz kamu yayıncıları olarak bilgi kirliliğinin, maksatlı algı operasyonlarının ve dezenformasyonun karşısında tüm gücümüzle mücadele edecek önemli kurumlarız. Kamu yayıncıları olarak sorumluluğumuz bununla da sınırlı değil. Radikalleşme, gelir adaletsizliği, küresel terörizm, siber güvenlik ve ekolojik sorunlar hakkında kamuoylarını bilinçlendirmeliyiz. Küresel terörizmle en güçlü mücadeleyi veren Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak, terörizmin kaynağı ve hedefi neresi olursa olsun hep birlikte buna karşı koyma noktasında sağlam bir iş birliği çağrısında bulunuyoruz," ifadelerini kullandı.

'Türkiye, Amerika'dan sonra dizi ihracatında ikinci sırada'

TRT'nin dizi ve ortak yapımlarının başarısı ile dijital çalışmaları hakkında zirvede konuşan Sobacı şunları kaydetti:

'TRT dizilerine gösterilen küresel ilgiye dikkat çekmek isterim. Türkiye, Amerika'dan sonra dizi ihracatında ikinci sırada yer alıyor. Bu başarıda kurumumuzun dünya çapında dizi satışları alanındaki çalışmalara öncülük etmesinin yadsınamaz bir payı var. Dizilerimiz, ortak yapım filmlerimiz ve çizgi filmlerimiz çok fazla talep görüyor. Önümüzdeki aylarda uluslararası TRT dijital video platformumuzu hayata geçirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu dijital platform ve hazırlanacak yeni içerikler aynı zamanda EBU üyeleri ile gerçekleştirebilecek ortak yapımların yanı sıra EBU pre-buy network'ünün (ön-alım sistemi) sunduğu imkanlar ve iş birliği fırsatlarından daha fazla yararlanabilmemize imkan tanıyacak. TRT, salgın döneminde EBU'nun "Content Appeal" adı altında başlattığı ve üyelerin ücretsiz program temin edebildikleri program havuzu uygulamasına belgesel, drama gibi farklı türlerde program içerikleri ile faal olarak katkıda bulundu. Bununla birlikte, TRT sinema alanında da uluslararası iş birliklerini her geçen gün daha da etkin hale getirerek adından söz ettiriyor. Son üç yılda TRT ortak yapımı sinema filmleri, başta Cannes, Berlin, Karlovy Vary, Venedik, San Sebastian, Varşova ve Locarno Film Festivalleri olmak üzere 300'ün üzerinde ulusal ve uluslararası festivalde yaklaşık 275 ödül aldı. TRT ayrıca, Uluslararası Film Festivallerinde verilen TRT Özel Ödülleri, kurumsal iş ortaklıkları ve etkinlikler ile de bu alandaki ortaklık ve iş birliklerine katkıda bulunuyor.'

Zirvede konuşan EBU Genel Direktörü Noel Curran ise TRT'ye bu muhteşem organizasyon ve sıcak ev sahipliği için teşekkür ederek "Bir arada olmak bizim için çok değerli. Bu vesile ile TRT ile iş birliğimizin de artmasını umuyoruz," açıklamalarında bulundu.

Avrupa'da kamu yayıncılarını bir araya getirme amacı ile kurulan EBU, dünyadaki kamu yayıncıları birliklerinin en önemlilerinden biri olarak nitelendiriliyor.

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