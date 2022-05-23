Muğla ve Mersin'de çıkan orman yangınları kontrol altında
Muğla'nın Dalaman ve Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Yeşilovacık Mahallesi Tisan Yarımadası mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler ile 5 ilk müdahale aracı, 5 arazöz ve bir helikopter sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Muğla
Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık bir hektar ormanlık alan zarar gördü.
Atakent Mahallesi Sukısığı Mevkisi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter ve arazöz ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yangının çıktığı bölgenin sarp arazi olduğu belirtildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık bir hektar ormanlık alanın zarar gördüğü, yangının yıldırım isabet etmesi sonucu çıktığı öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız