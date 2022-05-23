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Cami inşaatı belediye ve kaymakamlığı karşı karşıya getirdi

Esenyurt'ta yapımı devam eden Yıldız Camii, belediye ile kaymakamlığı karşı karşıya getirdi. Caminin alt tarafından bulunan depo kısmı bir markete kiraya verilince zabıta tarafından tahliye edilmek istendi. Market yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ile zabıta arasında gerginlik yaşandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 23 Mayıs 2022 19:28
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Cami inşaatı belediye ve kaymakamlığı karşı karşıya getirdi

Esenyurt'ta bulunan ve belediye tarafından yapılmaya henüz devam eden Yıldız Camii inşaatının altında bulunan boş dükkan kaymakamlık tarafından bir şirkete kiralandı. Kiralanan alana dün işletmeciler tarafından malzeme konulmak istendi. Durumun hukuksuz olduğunu, İlçe Müftülüğü ve Kaymakamlığın yetkisi dışında işlem yaptığını savunan belediye ekipleri, zabıtayla birlikte tahliye işlemi başlattı. Zabıta araçları dükkana girilmemesi için park edildi. Olay yerinde belediye ekiplerini çok sayıda polis karşıladı.

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Günerhan ile ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri uzun süre konuyla ilgili tartıştı. Zabıta ekiplerinin dükkana giriş çıkış yapılmaması için öne park ettiği araçlarda polis tarafından göreve yapmaya direndiği gerekçesiyle otoparka çekildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Günerhan, "Esenyurt Belediyesi tasarrufunda olan inşaatı devam eden Yıldız Camii ve aş evi projesi burası. Bu proje daha tamamlanmadı. Yüzde 40-45 aşamasında. Şantiye çalışmaları devam ederken otopark diye planlanan yerin müftülük tarafından kiraya verildiği bir firma ile karşılaştık. Diyanet vakfından kiraladıklarını söylüyorlar. Belediyenin bilgisi dahi olmadan bir şirkete kiraya verildiği iddia ediliyor. Kiralama ile ilgili şirket bir alt yükleniciye kiraya vermiş. Alt yüklenici de kiraladığı yere giremediği şikayeti var. Buna dayanarak araçlarımızı çekiyorlar. Şaşkınlık içindeyiz. Daha şantiyenin güvenliği sağlanmadan, cami inşaatı ile ilgili işler devam ederken aşağıda bir işletme olması akıl alır gibi değil" ifadelerini kullandı.

Esenyurt Kaymakamlığı'nda yapılan yazılı açıklamada ise camilerin müştemilatlarının kiralanmasının Diyanet İşleri Başkanlığı yetkisinde olduğu vurgulanarak, "Kaymakamlığımızın 17 Mart 2022 tarihli oluru ile Esenyurt İlçe Müftülüğü Diyanet Vakfı ve UMT Umut Grup arasında düzenlenen sözleşmeye istinaden kiraya verilen, cami müştemilatının en alt katındaki bölüm, depo olarak kullanılmaya başlanmıştır. Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından 20 Mayıs 2022 Cuma günü kiracı faaliyetlerine; yasal dayanak teşkil edecek herhangi bir belge ve gerekçe gösterilmeksizin engel olunması üzerine, kiracı tarafından Polis Merkez Amirliğine şikayette bulunulmuştur. İlçemiz Müftülüğünün, belediye zabıtasının müdahalesi nedeniyle yaşanan kiracı mağduriyetinin önlenmesi talebi üzerine, Kaymakamlığımızca olay yerine kolluk kuvveti sevk edilerek, belediye görevlileri uzaklaştırılmış ve gerekli önlemler alınmıştır" denildi.

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