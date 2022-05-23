Açık cezaevi'ndeki korona izinleri uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açık cezaevlerindeki hükümlülerin COVID-19 izinlerinin 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatılacağını söyledi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 23 Mayıs 2022 19:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, açık cezaevi hükümlülerine müjde verdi.
Erdoğan, "Açık cezaevlerindeki hükümlüler için belli şartlarda uygulanan ve 31 Mayıs'ta süresi sona eren COVID-19 izinleriyle ilgili de yeni bir değerlendirme yaptık. Buna göre açık cezaevlerindeki hükümlülerin COVID-19 izinlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'in de bu hususta gereken yasal düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğine inandığını söyledi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız