Gazeteci Ali Ekber Ertürk vefat etti
Deneyimli gazeteci Ali Ekber Ertürk vefat etti. Ertürk uzun süredir kanserle mücadele ediyordu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 23 Mayıs 2022 21:32
Sözcü Gazetesi Ankara Muhabiri Ali Ekber Ertürk, vefat etti. Ertürk uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.
Ertürk'ün vefatını Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) sosyal medya hesabından duyurdu.
Paylaşımda "Ankara'nın deneyimli muhabiri, Derneğimizin Yılın Başarılı Gazeteciler Ödüllerine 2 kez layık görülen gazeteci Ali Ekber Ertürk, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. Kendisini, mesleğimize ve örgütlü mücadeleye verdiği katkılarla anımsayacağız, ışıklar içinde olsun" ifadeleri kullanıldı. (HABER MERKEZİ)Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız