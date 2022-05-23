Bülent Arınç: Benim gördüğüm enflasyon TÜİK'e benzemiyor

Suudi Arabistan'dan Türkiye'nin de olduğu 16 ülkeye seyahat yasağı
Suudi Arabistan'dan Türkiye'nin de olduğu 16 ülkeye seyahat yasağı
Kira artışlarına 3 bakanlıktan ortak çalışma
Kira artışlarına 3 bakanlıktan ortak çalışma
Başvurular başladı: İşte uzaya gidecek Türk'te aranan şartlar
Başvurular başladı: İşte uzaya gidecek Türk'te aranan şartlar
Bebeğin doğumda köprücük kemiği kırıldı, doktor bıraktı gitti!
Bebeğin doğumda köprücük kemiği kırıldı, doktor bıraktı gitti!
Vaka sayısı bugün de 1000'in altında
Vaka sayısı bugün de 1000'in altında
Bakaya ve yoklama kaçaklarına bedelli askerlik imkanı
Bakaya ve yoklama kaçaklarına bedelli askerlik imkanı
Açık cezaevi'ndeki korona izinleri uzatıldı
Açık cezaevi'ndeki korona izinleri uzatıldı
Erdoğan: Bundan sonraki önceliğimiz insanımızın refah seviyesini yükseltmek
Erdoğan: Bundan sonraki önceliğimiz insanımızın refah seviyesini yükseltmek
Belediye çalışanından esnafa: İşi hallettim, 10 bin lira yazdım
Belediye çalışanından esnafa: İşi hallettim, 10 bin lira yazdım
Yargıtay, okul müdürüne öğrencilere istismardan verilen cezayı bozdu
Yargıtay, okul müdürüne öğrencilere istismardan verilen cezayı bozdu
Bariyerler kaldırıldı, gençler Valilik bahçesinde patenle kaydı
Bariyerler kaldırıldı, gençler Valilik bahçesinde patenle kaydı
Bakan Özer: Dört dersten tüm Türkiye'de ücretsiz yaz okulu açılacak
Bakan Özer: Dört dersten tüm Türkiye'de ücretsiz yaz okulu açılacak
İstanbul'da öğrencilere yapılan ulaşım zammı geri çekildi
İstanbul'da öğrencilere yapılan ulaşım zammı geri çekildi
Konut fiyatları bir yılda yüzde 110 yükseldi
Konut fiyatları bir yılda yüzde 110 yükseldi
Ekonomide yoğun hafta: Gözler faiz kararında olacak
Ekonomide yoğun hafta: Gözler faiz kararında olacak
Muvazzaf Astsubay Adayı alım sonuçları açıklandı
Muvazzaf Astsubay Adayı alım sonuçları açıklandı
Erdoğan, otobüs kazasında ölen gencin cenazesine katıldı
Erdoğan, otobüs kazasında ölen gencin cenazesine katıldı
YÖKAK, Ankara Üniversitesine 'kurumsal akreditasyon' verdi
YÖKAK, Ankara Üniversitesine 'kurumsal akreditasyon' verdi
Usta öğreticiler kamu görevlisi gibi sendika üyesi olabilecek
Usta öğreticiler kamu görevlisi gibi sendika üyesi olabilecek
'Türkiye terörle mücadelede müttefiklerinden beklediği desteği görmemiştir'
'Türkiye terörle mücadelede müttefiklerinden beklediği desteği görmemiştir'
Dezenformasyonla mücadeleye yarın TBMM'ye geliyor
Dezenformasyonla mücadeleye yarın TBMM'ye geliyor
Beyazıt'ta çatışma: Bir polis 6 kişi yaralandı
Beyazıt'ta çatışma: Bir polis 6 kişi yaralandı
Altının gram fiyatı 948 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 948 lira seviyesinden işlem görüyor
Reklam Kurulu, yanıltıcı reklamlara ceza kesti
Reklam Kurulu, yanıltıcı reklamlara ceza kesti
Merkez Bankasının yeni anketinde enflasyon ve dolar uçtu
Merkez Bankasının yeni anketinde enflasyon ve dolar uçtu
Meclis'te yeni hafta gündemi: Torba kanun teklifi görüşülecek
Meclis'te yeni hafta gündemi: Torba kanun teklifi görüşülecek
Otomobile en az yüzde 20 zam bekleniyor...
Otomobile en az yüzde 20 zam bekleniyor...
EYT için yeni formül: 9 bin ve 7 bin 200 gün
EYT için yeni formül: 9 bin ve 7 bin 200 gün
Dışişleri teşkilatı FETÖ soruşturmasında 5'i görevde 53 gözaltı
Dışişleri teşkilatı FETÖ soruşturmasında 5'i görevde 53 gözaltı
İstanbul emniyetinde 27 emniyet müdürü, 9 emniyet amiri terfi etti
İstanbul emniyetinde 27 emniyet müdürü, 9 emniyet amiri terfi etti
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bülent Arınç: Benim gördüğüm enflasyon TÜİK'e benzemiyor

Son dönemde iktidara yönelik eleştirileriyle dikkat çeken eski TBMM Başkanı Bülent Arınç bu kez de TÜİK'in enflasyon verileriyle ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Hayat pahalılığın bütün kitleleri üzecek noktaya ulaştığını ve çarşı pazara gittiğinde herkesin gidişattan sıkıntı ve endişe duyduğunu gözlemlediğini aktaran Arınç, 'Benim gördüğüm enflasyon TÜİK'e benzemiyor. Ben yaşadığımı söylerim' dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 23 Mayıs 2022 23:25
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala ile ilgili sözlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa eden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç son dönemde gündem olan açıklamalarına devam etti. ABC Gazetesi'nden Ömer Şahin'e konuşan Arınç'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"TAYYİP BEY'İN BAŞARILI OLMASINI İSTİYORUM"

"Ben hiçbir hesabın içinde olmadım. Üç, beş maaşın ya da herhangi bir görev talep etmedim. Allah bana bütün görevleri nasip etti. Bundan sonra da şunu verin diyecek halim yok. Ama AK Parti'nin Tayyip Bey'in başarılı olmasını istiyorum. Tekrar seçim kazanmasını istiyorum. İçim yanıyor ve bu feryadımı bazen ölçülü olarak dile getiriyorum.

"SEÇİM HER ZAMAN ERKENE ALINABİLİR"

Seçimi tam gününde yapmak Allah'ın emri değil, 3,5 ay öncesine de alınır. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kendisi için gerekli gördüğü süre zannediyorum iki, üç aydır. O süreye dikkat edilerek seçim her zaman erkene alınabilir.

"HÜKÜMET SİSTEMİYLE İLGİLİ TARTIŞMANIN ÖNÜNE GEÇMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tartışılıyor. Bu tartışmanın önüne geçmek mümkün değil. Uygulamada görülen aksaklıklarla ilgili Hükümet içinde Sayın Fuat Oktay koordinasyonunda bir çalışma yapılmıştı. Yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile dört seneyi geride bırakıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu sisteme adapte olduğu bundan vazgeçmek istemeyeceğini biliyorum. O yüzden halk tarafından kabul edilmiş sistemin devam edip etmeyeceğini Sayın Cumhurbaşkanımız belirleyecektir. Zaten ittifak ortağı da aynı düşünüyor.

"2 SENE ÖNCE 'SIKINTI VAR, TEDBİR ALINMALI' DEMİŞTİM"

Hayat pahalılığı bütün kitleleri üzecek noktaya ulaştı. En az 2 sene evvel, 'böyle bir sıkıntı var, hükümetimiz derhal tedbir almalı, bunu görmemek, inkar etmek veya basit görmek doğru değil' demiştim.

"HERKESİN GİDİŞATTAN SIKINTI, ENDİŞE DUYDUĞUNU GÖRÜYORUM"

Bunu bütün içtenliğimle söyledim. Çünkü ben halkın içinde yaşıyorum. Sadece kendi bölgemde değil Türkiye'den gelen herkesin uğrak yerindeyim. Herkesin gidişattan sıkıntı, endişe duyduğunu görüyor, dinliyorum. Çarşı pazara gidiyorum. Markete bazen yalnız bazen eşimle gidiyorum.

"BİR SORUN ELLE TUTULUR İSE TÜİK RAKAMLARINA İHTİYAÇ YOK"

Benim gördüğüm enflasyon Tüik'e benzemiyor. Bence bu rakamlara boğulmamak lazım. Bir sorun elle tutulur, gözle görülür hale gelmiş ise TÜİK rakamlarına ne de başka bir şeye ihtiyaç var. Onlar ekonomik gösterge için önemlidir tabi. Ben yaşadığımı söylerim."

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Erdoğan: Bundan sonraki önceliğimiz insanımızın refah seviyesini yükseltmek
Erdoğan: Bundan sonraki önceliğimiz insanımızın refah seviyesini yükseltmek
CHP'li Öztrak: Cumhurbaşkanı adayı 6 lider tarafından ortak belirlenecek
CHP'li Öztrak: Cumhurbaşkanı adayı 6 lider tarafından ortak belirlenecek
Bakan Yanık, Aile Haftası kapsamında düzenlenen piknikte konuştu
Bakan Yanık, Aile Haftası kapsamında düzenlenen piknikte konuştu
Erdoğan, otobüs kazasında ölen gencin cenazesine katıldı
Erdoğan, otobüs kazasında ölen gencin cenazesine katıldı
Bakan Kirişci'den pancar üreticisi çiftçiye nakdi avans müjdesi
Bakan Kirişci'den pancar üreticisi çiftçiye nakdi avans müjdesi
'Türkiye terörle mücadelede müttefiklerinden beklediği desteği görmemiştir'
'Türkiye terörle mücadelede müttefiklerinden beklediği desteği görmemiştir'

Bu Habere Tepkiniz

Temmuz katsayı artışından yararlanmak için Temmuz ayını beklemek gerekir mi?

Temmuz katsayı artışından yararlanmak için Temmuz ayını beklemek gerekir mi?

15 Haziran 2022 maaşını alıp emekli olmak mı, yoksa 15 Temmuz 2022 maaşını alıp emekli olmak mı daha iyi olur?
Özel okullarda görev yapanlar, uzman ve başöğretmenliğe nasıl başvuru yapacak?

Özel okullarda görev yapanlar, uzman ve başöğretmenliğe nasıl başvuru yapacak?

Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen/uzman öğretmenlerin uzman öğretmen/başöğretmen unvanına başvuruda bulunabilecekler. işte o açıklamalar.
Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/297/katarakt-tedavileri-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=katarakt
Eğitimde İyi Örnekler ile Yarışma ve Sosyal Etkinlikler için MEB Genel Müdürlüklerine Çağrı

Eğitimde İyi Örnekler ile Yarışma ve Sosyal Etkinlikler için MEB Genel Müdürlüklerine Çağrı

Bu yazımızda Milli Eğitim Bakanlığınca öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sunulan web sitelerini inceleyerek eksiklikleri tespit ettik.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Görevden alınan daire başkanı hakkında önemli karar!

Görevden alınan daire başkanı hakkında önemli karar!

Danıştay İkinci Dairesi, görevden alınan daire başkanının yargı yoluyla dava kazanması halinde eski kadrosuna dönüşü hakkında önemli bir karar verdi!
Kadrosu başka bir ilçede vekaleten görevlendirmesi başka bir ilçede olan yöneticinin ek dersini hangi kurum öder?

Kadrosu başka bir ilçede vekaleten görevlendirmesi başka bir ilçede olan yöneticinin ek dersini hangi kurum öder?

Kadrosu başka bir ilçede vekaleten görevlendirmesi başka bir ilçede olan yöneticinin vekalet edilen göreve ilişkin ek ders ücreti, hangi eğitim kurumunca ödenir?
Engelli öğretmene, zorunlu hizmet bölgesinden dolayı iki yıla bir kademe verilebilir mi?

Engelli öğretmene, zorunlu hizmet bölgesinden dolayı iki yıla bir kademe verilebilir mi?

En az % 40 oranında çalışma gücünden yoksun olduğunu belgelendiren öğretmenler zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmaktadırlar. Peki bu öğretmenler iki yıla bir kademe hakkında faydalanabilirler mi?
21 Mayıs 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

21 Mayıs 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
123 hastaya yanlış tedavi uygulayan doktordan tahsilata 'yetkili mahkeme' engeli

123 hastaya yanlış tedavi uygulayan doktordan tahsilata 'yetkili mahkeme' engeli

Sağlık Bakanlığı doktor olarak görev yapan X'in 123 hastaya uygulamış olduğu tedavinin tıbben yanlış olduğu, düzenlenen raporların usul ve yasaya aykırı olduğu, tıbben gerekli olmayan tedavinin yapılması suretiyle Kurumun zarara uğratıldığı, yersiz ödemeye sebebiyet verildiği, faturalarda usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı gerekçesi ile açılan davada Danıştay 10. Dairesi "yetkili mahkemeyi" belirleyin dedi.
Öğretmenlerin zorunlu çalışmaya ek puan davası sonuçlandı

Öğretmenlerin zorunlu çalışmaya ek puan davası sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, sınıf öğretmeni ve müdür yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından, zorunlu hizmet bölgesinde fazladan çalıştığı sürelere ek puan verilmesi ve MEBBİS sistemine işlenmesi talebiyle yaptığı başvuruya ilişkin davayı sonuçlandırdı.
MTA 70 sözleşmeli personel alacak

MTA 70 sözleşmeli personel alacak

MTA 70 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022.
Kuruluş Osman 95.Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 95.Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 95.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü 25 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Fırat Üniversitesi 34 sözleşmeli personel alacak

Fırat Üniversitesi 34 sözleşmeli personel alacak

Fırat Üniversitesi 34 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 6 haziran 2022
Haftanın fırsat ürünleri (23-28)

Haftanın fırsat ürünleri (23-28)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri