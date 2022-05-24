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24 Mayıs 2022'den önemli gündem başlıkları

24 Mayıs 2022'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Mayıs 2022 00:01
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24 Mayıs 2022'den önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısına iştirak edecek.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Türk Devletleri Teşkilatı Vizyonu ve Aksakallar Konseyi'nin Rolü" programına katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- TBMM'den

- HDP ve MHP'nin grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda, Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.

- KİT Komisyonunda, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün hesapları incelenecek.

(TBMM/12.45/10.45/15.00/14.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bakanlığın ev sahipliğinde düzenlenecek Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısına katılacak.

(Ankara/19.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB İkiz Kuleler'de Sanayinin Liderleri Programı'na iştirak edecek.

KAPAT [X]

(Ankara/11.30)

3- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü Etkinliği'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AB Müktesebatına Uyum Sürecinde Türkiye'nin Ulaştırma Mevzuatının Analizi Projesi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.30)

5- TÜİK, nisan ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 9 ay vadeli hazine bonosu ve 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin ve İsrail'de resmi temaslarda bulunacak.

(Kudüs/Ankara)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Dünya Eğitim Forumu'na katılacak.

(Londra)

3- "Davos Zirvesi" olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu (WEF), İsviçre'nin Davos kasabasında devam edecek.

(Davos)

4- ABD, Japonya, Hindistan ve Avustralya liderlerinin katılımıyla Japonya'nın Kantei kentinde Quad Zirvesi düzenlenecek.

(Tokyo)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zeytinburnu Belediyesi tarafından Maltepe'de inşa edilen 8. Bilgi Evi'nin açılış törenine katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- TFF 3. Lig 1. Grup play-off finalinde Artvin Hopaspor ile Arnavutköy Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Kayseri/19.00)

3- TFF 2. Lig play-off yarı final rövanşları maçları yapılacak, finalistler belli olacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Anadolu Efes, üçüncü maçta Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

5- ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/21.00)

6- Teniste 2022'nin ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) ana tablo maçlarıyla devam edilecek.

(Paris)

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