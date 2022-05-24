Güvenli bölge için 5. harekat

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Güney sınırlarımız boyunca 30 km derinliğinde güvenlik alanı oluşturmak için yaptığımız çalışmaların eksik kalan kısımları için çalışmalarımızı yapıyoruz. Perşembe günü yapılacak Milli Güvenlik Kurulu'nda bu hususlar enine boyuna değerlendirilecek ve kararımızı alacağız" dedi. Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: (Yeni sınır ötesi harekat) Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırı, taciz, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktır. TSK; istihbarat, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz inşallah bu operasyonlar başlayacaktır. Perşembe günkü MGK toplantımızda gereken kararları alacağız.

HAYAT PAHALILIĞINI YENECEĞİZ

Hayat pahalılığı başta olmak üzere çeşitli sıkıntılara maruz kaldığımız gerçektir. Bu millet arkaik, gerici, habis bir muhalefeti hak etmiyor. Ülkenin nasıl sorunlarını biz çözdüysek, Allah'ın yardımı ile mevcut sıkıntıların üstesinden yine biz geleceğiz. Küresel güvenlik ve ekonomik krizine bu gözle baktığımız için geçici sorunlar karşısında paniğe kapılmıyoruz. Pekçok ülke yalpalarken içimize kapanmak ve kazanımlarımızdan taviz vermek yerine daha hızlı yol almayı tercih ediyoruz.

HALA HAZMEDEMİYORLAR

Selçuklu'dan Osmanlı'ya oradan Cumhuriyete miras kalan Anadolu'da miras kaldığımızı sürdürmek için değişen şartları iyi okumalıyız. Aradan geçen bunca asra, yaşanan onca hadiseye rağmen bu toprakların hakimiyetimizde olmasını hala hazmedemeyenler olduğu gerçeğini biz değil karşımızdakiler sürekli hatırlatıyor. Bilhassa 18. yüzyıldan itibaren verdiği mücadelelerin yol açtığı yorgunluğa, yıpranmışlığa, ödediği bedele rağmen insanımızın milli mücadeleye dört elle sarılmasının gerisinde aynı bilinç vardır. Cumhuriyet dönemi boyunca hem geçmişten gelen yüklerin ağırlığı, hem yeni devletimizin kuruluş sancıları sebebiyle demokratik ve ekonomik adımlarımızı epeyce yavaş atabildik.

MUHALEFETİN VİZYONU YOK

Muhalefet ise maalesef 1908'in bir adım ötesine geçememiş bir ruh haliyle istemezükçülük dışında herhangi bir hedef ve vizyona sahip değildir. Bizim büyük demokrasi ve kalkınma devriminin eksiklikleri, hatta hataları olabilir. Eksiklikleri tamamlayacak bir muhalefetle her şeyi konuşmaya hazırız. Hayırda yarışan, eser ve hizmet siyasetini merkeze alan bir yönetim anlayışının gereklerini yerine getirmek için gece gündüz çalışıyoruz.

BİR VATANDAŞIMIZI UZAYA GÖNDERECEĞİZ

Dünya düzeninin belirleyicisi konumundaki teknolojilerin, savunmadan imalat sanayine, araştırma, geliştirme bilişime kadar her alanda proaktif bir Türkiye inşa ediyoruz. Türkiye için uzay yarışında yer almak lüks değil mecburiyettir. Bu salondaki basın mensupları aracılığı ile tüm bakan arkadaşlarımın aracılığı ile birçok insan uzaya gitme hayali kurmuştur. Artık o vakit geldi. Milli Uzay Programımız çerçevemizde bir vatandaşımızın uzaya gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz. Hiç şüphesiz bu milli bir görev olacak. Bu milli görevimiz için uzaya.gov.tr adresimizi oluşturduk. Belirlenen şartları sağlayan 45 yaşından genç tüm vatandaşlarımız başvuru yapabilirler. Bu şartları sağlayacak iki aday bilim elçimiz olarak gerekli eğitimleri alacak. Adaylarımız 2023 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecektir. Şüphesiz göklere en çok yakışan bayrak ay-yıldızlı al bayrağımızdır.

Yunanistan'ın terör örgütlerini beslediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye 'F-16'ları Türkiye'ye vermeyin telkininde' bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e sert tepki gösterdi: Bu yıl stratejik konsey toplantısı yapacağız. Yunanistan ABD'ye F-16'ları Türkiye'ye vermeyin telkininde bulunuyor. Artık benim için Miçotakis diye biri yok. Biz şahsiyetli, onurlu siyasetçilerle yola gideriz. Bundan sonrasını Miçotakis düşünsün. Kimlerle görüşecekse, kimlere nasıl üsler kurduracaksa buyursun kurdursun. Biz bize yeteriz. F-16'lar konusunda Amerika herhalde Miçotakis'in ağzına bakıp kararını vermeyecektir.

Yoklama kaçaklarına bedelli müjdesi

Bugün sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilir. Bakaya sıkıntısına çözüm getiren bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum.