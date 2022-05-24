Güvenli bölge için 5. harekat

Hakim savcılar dahil, adliye personeline 'express' vurgunu
Hakim savcılar dahil, adliye personeline 'express' vurgunu
Her yıl bir milyon konut lazım
Her yıl bir milyon konut lazım
26 ilde FETÖ operasyonu: 29'u muvazzaf 60 şüpheli hakkında gözaltı
26 ilde FETÖ operasyonu: 29'u muvazzaf 60 şüpheli hakkında gözaltı
Sağlık Bakanlığı takvimi açıkladı! Kura ile atama yapılacak
Sağlık Bakanlığı takvimi açıkladı! Kura ile atama yapılacak
MEB yanıtladı: İşte LGS'ye ilişkin merak edilenler
MEB yanıtladı: İşte LGS'ye ilişkin merak edilenler
Suudi Arabistan'dan Türkiye'nin de olduğu 16 ülkeye seyahat yasağı
Suudi Arabistan'dan Türkiye'nin de olduğu 16 ülkeye seyahat yasağı
Kira artışlarına 3 bakanlıktan ortak çalışma
Kira artışlarına 3 bakanlıktan ortak çalışma
Başvurular başladı: İşte uzaya gidecek Türk'te aranan şartlar
Başvurular başladı: İşte uzaya gidecek Türk'te aranan şartlar
Bebeğin doğumda köprücük kemiği kırıldı, doktor bıraktı gitti!
Bebeğin doğumda köprücük kemiği kırıldı, doktor bıraktı gitti!
Vaka sayısı bugün de 1000'in altında
Vaka sayısı bugün de 1000'in altında
Bakaya ve yoklama kaçaklarına bedelli askerlik imkanı
Bakaya ve yoklama kaçaklarına bedelli askerlik imkanı
Açık cezaevi'ndeki korona izinleri uzatıldı
Açık cezaevi'ndeki korona izinleri uzatıldı
Erdoğan: Bundan sonraki önceliğimiz insanımızın refah seviyesini yükseltmek
Erdoğan: Bundan sonraki önceliğimiz insanımızın refah seviyesini yükseltmek
Belediye çalışanından esnafa: İşi hallettim, 10 bin lira yazdım
Belediye çalışanından esnafa: İşi hallettim, 10 bin lira yazdım
Yargıtay, okul müdürüne öğrencilere istismardan verilen cezayı bozdu
Yargıtay, okul müdürüne öğrencilere istismardan verilen cezayı bozdu
Bariyerler kaldırıldı, gençler Valilik bahçesinde patenle kaydı
Bariyerler kaldırıldı, gençler Valilik bahçesinde patenle kaydı
Bakan Özer: Dört dersten tüm Türkiye'de ücretsiz yaz okulu açılacak
Bakan Özer: Dört dersten tüm Türkiye'de ücretsiz yaz okulu açılacak
İstanbul'da öğrencilere yapılan ulaşım zammı geri çekildi
İstanbul'da öğrencilere yapılan ulaşım zammı geri çekildi
Konut fiyatları bir yılda yüzde 110 yükseldi
Konut fiyatları bir yılda yüzde 110 yükseldi
Ekonomide yoğun hafta: Gözler faiz kararında olacak
Ekonomide yoğun hafta: Gözler faiz kararında olacak
Muvazzaf Astsubay Adayı alım sonuçları açıklandı
Muvazzaf Astsubay Adayı alım sonuçları açıklandı
Erdoğan, otobüs kazasında ölen gencin cenazesine katıldı
Erdoğan, otobüs kazasında ölen gencin cenazesine katıldı
YÖKAK, Ankara Üniversitesine 'kurumsal akreditasyon' verdi
YÖKAK, Ankara Üniversitesine 'kurumsal akreditasyon' verdi
Usta öğreticiler kamu görevlisi gibi sendika üyesi olabilecek
Usta öğreticiler kamu görevlisi gibi sendika üyesi olabilecek
'Türkiye terörle mücadelede müttefiklerinden beklediği desteği görmemiştir'
'Türkiye terörle mücadelede müttefiklerinden beklediği desteği görmemiştir'
Dezenformasyonla mücadeleye yarın TBMM'ye geliyor
Dezenformasyonla mücadeleye yarın TBMM'ye geliyor
Beyazıt'ta çatışma: Bir polis 6 kişi yaralandı
Beyazıt'ta çatışma: Bir polis 6 kişi yaralandı
Altının gram fiyatı 948 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 948 lira seviyesinden işlem görüyor
Reklam Kurulu, yanıltıcı reklamlara ceza kesti
Reklam Kurulu, yanıltıcı reklamlara ceza kesti
Merkez Bankasının yeni anketinde enflasyon ve dolar uçtu
Merkez Bankasının yeni anketinde enflasyon ve dolar uçtu
Ana sayfaHaberler Siyasi

Güvenli bölge için 5. harekat

Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeler oluşturmak için Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatlarını yapan Türkiye, 5. harekatın düğmesine bastı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 kilometre derinlikte güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kısmıyla ilgili adımları yakında atmaya başlıyoruz. TSK, istihbarat, Emniyet hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacak" dedi

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 24 Mayıs 2022 07:40
Yazdır
Güvenli bölge için 5. harekat

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Güney sınırlarımız boyunca 30 km derinliğinde güvenlik alanı oluşturmak için yaptığımız çalışmaların eksik kalan kısımları için çalışmalarımızı yapıyoruz. Perşembe günü yapılacak Milli Güvenlik Kurulu'nda bu hususlar enine boyuna değerlendirilecek ve kararımızı alacağız" dedi. Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: (Yeni sınır ötesi harekat) Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırı, taciz, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktır. TSK; istihbarat, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz inşallah bu operasyonlar başlayacaktır. Perşembe günkü MGK toplantımızda gereken kararları alacağız.

HAYAT PAHALILIĞINI YENECEĞİZ

Hayat pahalılığı başta olmak üzere çeşitli sıkıntılara maruz kaldığımız gerçektir. Bu millet arkaik, gerici, habis bir muhalefeti hak etmiyor. Ülkenin nasıl sorunlarını biz çözdüysek, Allah'ın yardımı ile mevcut sıkıntıların üstesinden yine biz geleceğiz. Küresel güvenlik ve ekonomik krizine bu gözle baktığımız için geçici sorunlar karşısında paniğe kapılmıyoruz. Pekçok ülke yalpalarken içimize kapanmak ve kazanımlarımızdan taviz vermek yerine daha hızlı yol almayı tercih ediyoruz.

HALA HAZMEDEMİYORLAR

Selçuklu'dan Osmanlı'ya oradan Cumhuriyete miras kalan Anadolu'da miras kaldığımızı sürdürmek için değişen şartları iyi okumalıyız. Aradan geçen bunca asra, yaşanan onca hadiseye rağmen bu toprakların hakimiyetimizde olmasını hala hazmedemeyenler olduğu gerçeğini biz değil karşımızdakiler sürekli hatırlatıyor. Bilhassa 18. yüzyıldan itibaren verdiği mücadelelerin yol açtığı yorgunluğa, yıpranmışlığa, ödediği bedele rağmen insanımızın milli mücadeleye dört elle sarılmasının gerisinde aynı bilinç vardır. Cumhuriyet dönemi boyunca hem geçmişten gelen yüklerin ağırlığı, hem yeni devletimizin kuruluş sancıları sebebiyle demokratik ve ekonomik adımlarımızı epeyce yavaş atabildik.

MUHALEFETİN VİZYONU YOK

Muhalefet ise maalesef 1908'in bir adım ötesine geçememiş bir ruh haliyle istemezükçülük dışında herhangi bir hedef ve vizyona sahip değildir. Bizim büyük demokrasi ve kalkınma devriminin eksiklikleri, hatta hataları olabilir. Eksiklikleri tamamlayacak bir muhalefetle her şeyi konuşmaya hazırız. Hayırda yarışan, eser ve hizmet siyasetini merkeze alan bir yönetim anlayışının gereklerini yerine getirmek için gece gündüz çalışıyoruz.

BİR VATANDAŞIMIZI UZAYA GÖNDERECEĞİZ

Dünya düzeninin belirleyicisi konumundaki teknolojilerin, savunmadan imalat sanayine, araştırma, geliştirme bilişime kadar her alanda proaktif bir Türkiye inşa ediyoruz. Türkiye için uzay yarışında yer almak lüks değil mecburiyettir. Bu salondaki basın mensupları aracılığı ile tüm bakan arkadaşlarımın aracılığı ile birçok insan uzaya gitme hayali kurmuştur. Artık o vakit geldi. Milli Uzay Programımız çerçevemizde bir vatandaşımızın uzaya gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz. Hiç şüphesiz bu milli bir görev olacak. Bu milli görevimiz için uzaya.gov.tr adresimizi oluşturduk. Belirlenen şartları sağlayan 45 yaşından genç tüm vatandaşlarımız başvuru yapabilirler. Bu şartları sağlayacak iki aday bilim elçimiz olarak gerekli eğitimleri alacak. Adaylarımız 2023 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecektir. Şüphesiz göklere en çok yakışan bayrak ay-yıldızlı al bayrağımızdır.

Yunanistan'ın terör örgütlerini beslediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye 'F-16'ları Türkiye'ye vermeyin telkininde' bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e sert tepki gösterdi: Bu yıl stratejik konsey toplantısı yapacağız. Yunanistan ABD'ye F-16'ları Türkiye'ye vermeyin telkininde bulunuyor. Artık benim için Miçotakis diye biri yok. Biz şahsiyetli, onurlu siyasetçilerle yola gideriz. Bundan sonrasını Miçotakis düşünsün. Kimlerle görüşecekse, kimlere nasıl üsler kurduracaksa buyursun kurdursun. Biz bize yeteriz. F-16'lar konusunda Amerika herhalde Miçotakis'in ağzına bakıp kararını vermeyecektir.

Yoklama kaçaklarına bedelli müjdesi

Bugün sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilir. Bakaya sıkıntısına çözüm getiren bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
AK Parti'de 2023'ün düğmesine basıldı
AK Parti'de 2023'ün düğmesine basıldı
Erdoğan'dan 'Milli Uzay Programı Strateji Belgesi' genelgesi
Erdoğan'dan 'Milli Uzay Programı Strateji Belgesi' genelgesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik
24 Mayıs 2022'den önemli gündem başlıkları
24 Mayıs 2022'den önemli gündem başlıkları
Bülent Arınç: Benim gördüğüm enflasyon TÜİK'e benzemiyor
Bülent Arınç: Benim gördüğüm enflasyon TÜİK'e benzemiyor
CHP'li Öztrak: Cumhurbaşkanı adayı 6 lider tarafından ortak belirlenecek
CHP'li Öztrak: Cumhurbaşkanı adayı 6 lider tarafından ortak belirlenecek

Bu Habere Tepkiniz

İçeriden yükselmeler, akademik ilanları kişiye özel hale getiriyor!

İçeriden yükselmeler, akademik ilanları kişiye özel hale getiriyor!

Yükseköğretim kurumları bünyesinde görev yapmakta olan öğretim görevlisi/araştırma görevlilerinin içeriden öğretim üyesi kadrosuna geçişlerinde dışarıdan başvuruyu engellemek için yazılan şartlar ilanlara başvuruyu tamamen engelliyor!
Temmuz katsayı artışından yararlanmak için Temmuz ayını beklemek gerekir mi?

Temmuz katsayı artışından yararlanmak için Temmuz ayını beklemek gerekir mi?

15 Haziran 2022 maaşını alıp emekli olmak mı, yoksa 15 Temmuz 2022 maaşını alıp emekli olmak mı daha iyi olur?
Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/297/katarakt-tedavileri-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=katarakt
Özel okullarda görev yapanlar, uzman ve başöğretmenliğe nasıl başvuru yapacak?

Özel okullarda görev yapanlar, uzman ve başöğretmenliğe nasıl başvuru yapacak?

Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen/uzman öğretmenlerin uzman öğretmen/başöğretmen unvanına başvuruda bulunabilecekler. işte o açıklamalar.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Eğitimde İyi Örnekler ile Yarışma ve Sosyal Etkinlikler için MEB Genel Müdürlüklerine Çağrı

Eğitimde İyi Örnekler ile Yarışma ve Sosyal Etkinlikler için MEB Genel Müdürlüklerine Çağrı

Bu yazımızda Milli Eğitim Bakanlığınca öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sunulan web sitelerini inceleyerek eksiklikleri tespit ettik.
Görevden alınan daire başkanı hakkında önemli karar!

Görevden alınan daire başkanı hakkında önemli karar!

Danıştay İkinci Dairesi, görevden alınan daire başkanının yargı yoluyla dava kazanması halinde eski kadrosuna dönüşü hakkında önemli bir karar verdi!
Kadrosu başka bir ilçede vekaleten görevlendirmesi başka bir ilçede olan yöneticinin ek dersini hangi kurum öder?

Kadrosu başka bir ilçede vekaleten görevlendirmesi başka bir ilçede olan yöneticinin ek dersini hangi kurum öder?

Kadrosu başka bir ilçede vekaleten görevlendirmesi başka bir ilçede olan yöneticinin vekalet edilen göreve ilişkin ek ders ücreti, hangi eğitim kurumunca ödenir?
Engelli öğretmene, zorunlu hizmet bölgesinden dolayı iki yıla bir kademe verilebilir mi?

Engelli öğretmene, zorunlu hizmet bölgesinden dolayı iki yıla bir kademe verilebilir mi?

En az % 40 oranında çalışma gücünden yoksun olduğunu belgelendiren öğretmenler zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmaktadırlar. Peki bu öğretmenler iki yıla bir kademe hakkında faydalanabilirler mi?
21 Mayıs 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

21 Mayıs 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
123 hastaya yanlış tedavi uygulayan doktordan tahsilata 'yetkili mahkeme' engeli

123 hastaya yanlış tedavi uygulayan doktordan tahsilata 'yetkili mahkeme' engeli

Sağlık Bakanlığı doktor olarak görev yapan X'in 123 hastaya uygulamış olduğu tedavinin tıbben yanlış olduğu, düzenlenen raporların usul ve yasaya aykırı olduğu, tıbben gerekli olmayan tedavinin yapılması suretiyle Kurumun zarara uğratıldığı, yersiz ödemeye sebebiyet verildiği, faturalarda usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı gerekçesi ile açılan davada Danıştay 10. Dairesi "yetkili mahkemeyi" belirleyin dedi.
MTA 70 sözleşmeli personel alacak

MTA 70 sözleşmeli personel alacak

MTA 70 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022.
Başvurular açıldı... "İçimizden biri uzaya gidecek"

Başvurular açıldı... "İçimizden biri uzaya gidecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet’in 100’ncü yılında bir Türk’ün Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderileceğini açıkladı. Adaylar için başvurular, 23 Haziran 2022 saat 20.23’e kadar alınacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı olan 2023’te uzayda bir Türk olacak. Türk Uzay Yolcusu Uluslararası Uzay İstasyonu’na bilimsel araştırmalar için gönderilecek. Seçilecek 2 adaydan biri 10 gün süreyle istasyonda kalacak.
Fırat Üniversitesi 34 sözleşmeli personel alacak

Fırat Üniversitesi 34 sözleşmeli personel alacak

Fırat Üniversitesi 34 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 6 haziran 2022
Haftanın fırsat ürünleri (23-28)

Haftanın fırsat ürünleri (23-28)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri