Brent petrolün varil fiyatı 109,36 dolar

Dün 111,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 110,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 109,36 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 108,87 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, petrol piyasasındaki arz daralması ve ABD'de seyahat sezonunun yaklaşmasına rağmen küresel ekonomide gerileme beklentilerine yönelik açıklamalar ve Çin'de devam eden Kovid-19 kısıtlamaları etkili oldu.

Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nda (WEF) bu yılın küresel ekonomi için zor bir yıl olacağını belirtti.

Georgieva, "2022'nin zor bir yıl olacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte birçok ülkede emtia fiyat şoku geliyor. Özellikle dikkatinizi çekmek istediğim şok, geçen haftaki tam fiyat şoku. Çünkü belki de ekonominin daha zorlu sulara girdiği hissi. Petrol fiyatı düştü ama gıda fiyatları yükselmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Çin'in ticaret merkezi Şanghay'da 1 Haziran itibarıyla Kovid-19 tedbirlerinin hafifletilerek normalleşmenin başlaması beklenirken, Pekin'de vaka sayısında görülen artış bölgede yeni kısıtlamaların uygulanabileceğine yönelik endişeleri artırdı.

Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay'dakine benzer bir kapanmayı gerektirecek yayılma ihtimalinin yarattığı kaygı nedeniyle tedbirler sürdürülüyor.

Öte yandan, ABD'de 30 Mayıs Anma Günü'nden eylül ayına kadar devam edecek yoğun seyahat sezonunun yaklaşması petrol talebinde yükseliş beklentilerini artırarak fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 110,02 ile 110,48 dolar aralığının direnç, 109,24 ile 108,92 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.