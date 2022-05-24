Dolar 16 TL'nin, avro 17 TL'nin üzerine çıktı
Serbest piyasada dolar 16,06 liradan, avro 17,21 TL'den günü tamamladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 24 Mayıs 2022 17:30
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
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|PAZARTESİ
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|SALI
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|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|15,8390
|15,8400
|16,0600
|16,0610
|Avro
|16,8840
|16,8850
|17,2110
|17,2120
|Sterlin
|19,9380
|20,0300
|20,0140
|20,1150
|İsviçre Frangı
|16,4110
|16,4810
|16,7100
|16,7940
|ANKARA
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|ABD Doları
|15,8090
|15,8590
|16,0300
|16,1100
|Avro
|16,8440
|16,9040
|17,1710
|17,2510
|Sterlin
|19,8780
|20,0780
|19,9540
|20,1640