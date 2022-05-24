Öğrencileri dershaneye yönlendiren 5 eğitimcinin yerleri değişti

Kuşadası'nda, öğrencileri ilişkide bulundukları bir dershaneye yönlendiren okul müdürü ile 4 öğretmenin görev yerleri değiştirildi. Edinilen bilgiye göre, ilçenin en başarılı öğrencilerinin eğitim gördüğü Kuşadası Makbule-Hasan Uçar Anadolu Lisesi'ndeki olay, öğrencilerin performansının düşmesiyle ortaya çıktı.

Veliler çocuklarıyla yaptıkları görüşmede, müdür ve öğretmenlerin girdikleri derslerle ilgili kendilerini bir dershaneye yönlendirdiğini, sürekli ders programını değiştirdiklerini öğrenince Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayet etti.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Görevlendirilen müfettişler öğrenci ve velilerle yaptıkları görüşme ve yaptıkları inceleme sonunda öğrenci velileriyle dershane adına görüşmeler yaptığı iddia edilen okul müdürü M.F. öğrencilere eksik bilgiler vererek, "Daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız dershaneye gelin" dedikleri iddia edilen F.K., S.O, A.Ş, Z.K., isimli öğretmenlere kınama cezası verdi.

Ardından okulun performansını düşürdükleri ve etik davranmadıkları için 3'ünü Söke, 2'sini ise Germencik ilçesine gönderdi. M.F. yerine okula yeni bir müdür atandı. Olayla ilgili olarak Söke ilçesinde bir öğretmen hakkında da aynı konuyla ilgili işlem yapıldığı öğrenildi.