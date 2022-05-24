Patent ve faydalı model sayıları ekonomik kırılganlıkları azaltıyor

Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, patent ve faydalı model sayılarının ekonomideki kırılganlıkları minimum düzeye indirdiğini, geliştirilen ve ticarileştirilme evresini başarıyla geçen her bir buluşun beraberinde yüzlerce istihdamı ve yeni yatırımı da tetikleyebildiğini belirtti.

Akbulut, yaptığı yazılı açıklamada, katma değerli üretimlerin kilogram başı ihracat değerini yükselttiğini bildirdi.

ABD, Çin, Almanya gibi ülkelere bakıldığında ekonomik kırılganlıklarının gelişmekte olan ülkelere nazaran daha az olduğunu aktaran Akbulut, bu ülkelerin ortak bir özelliğinin de patent ve faydalı model çalışmalarında da ilk onda yer almaları olduğunu vurguladı.

Akbulut, fikri sınai ve mülkiyet haklarının ekonominin birçok alanında domino etkisi oluşturduğuna işaret ederek, "Patent ve faydalı model sayılarının ekonomideki kırılganlıkları minimum düzeye indirdiğini söyleyebiliriz. Geliştirilen ve ticarileştirilme evresini başarıyla geçen her bir buluş beraberinde yüzlerce istihdamı ve yeni yatırımı da tetikleyebiliyor. Bunun en somut örneğini teknoloji ağırlıklı firmalarda görmek mümkün." ifadelerini kullandı.

- Üniversite-sanayi iş birliktelikleri artış trendinde

Fikri, sınai ve mülkiyet hakları konusunun birçok ülkenin temel politikaları arasında yer alması gerektiğini ifade eden Akbulut, şunları kaydetti:

"2029 yılına kadar ülke olarak 1 milyon patent hedefi doğrultusunda hareket etmemiz son derece kıymetli. Özellikle ihracattaki kilogram başı değerimizi ortalamada 2 doların üzerine çıkara bilmenin yolu patent ve faydalı modelden geçiyor. Birçok buluş ihtiyaçtan doğuyor. Üniversite-sanayi iş birlikleri geliştirilen ürünlerin ticarileşmesi noktasında kritik bir yerde bulunuyor. Son dönemde bu iş birliğinin gider artış trendinde olduğunu görüyoruz."

Cumhur Akbulut, öte yandan KOBİ düzeyinde birçok sanayicinin markalı ihracat yapmadığını ve bu durumun ihracat yaptıkları ülkelerde bazı sorunları da beraberinde getirdiğine dikkati çekerek, "Organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitesinde faaliyet gösteren birçok KOBİ'ye markalı ihracatın değerini anlatmamız gerekiyor. Kaliteli üretim yapan birçok sanayicimiz ürünlerini markalaştırmadıkları için fason üretici konumunda kalabiliyor. Markalı ihracatımızı artırarak hem ülke hem de firmalarımızın katma değerini artırabiliriz." değerlendirmesini yaptı.