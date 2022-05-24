Kazanım Kavrama Testleri'nin indirme sayısı 350 milyona ulaştı

Milli Eğitim Bakanlığı; kapsamı genişletilen ücretsiz destekleme ve yetiştirme kursları, ekim ayından itibaren her ay tüm sınıf seviyelerine ve özel öğrencilere yönelik paylaştığı yardımcı kaynaklar ve kazanım kavrama testleri ile öğrencilere destek sunmaya devam ediyor.



Bu kapsamda Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 5. sınıftan 12. sınıfa kadar olan eğitim seviyelerine yönelik hazırlanan kazanım kavrama testleri çok büyük ilgi görüyor.



Öğrencilerin derste öğrendiklerini pekiştirmeleri için hazırlanan ve sürekli güncellenen kazanım kavrama testleri, bugüne kadar 350 milyon kez indirildi.



Mezun öğrencilere yönelik soruların da yer aldığı kazanım kavrama testlerine odsgm.meb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.



Kazanım kavrama testleri basılı halde öğrencilere gönderilecek

Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kazanım kavrama testlerine gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu belirterek şunları kaydetti:



"Tüm öğrencilerimizi desteklemek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin derste öğrendiği konuları pekiştirmeleri için hazırladığımız kazanım kavrama testleri öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından büyük beğeni topluyor. Testlerin indirme sayısı, 350 milyona ulaştı.



Saha ziyaretlerimizde gelen talepleri değerlendirdik ve kazanım kavrama testlerini de basılı olarak öğrencilerimize ulaştırma kararı aldık. Yeni eğitim öğretim yılı başında ders kitapları ile birlikte yardımcı kaynakların da basılı olarak tüm öğrencilerimizin sırasında yerini alacağını duyurmuştuk. Öğrencilerimizin büyük ilgi gösterdiği kazanım kavrama testleri de kitap haline getirilerek eylül ayında öğrencilerimize gönderilecek."