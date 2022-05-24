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Aile Bakanlığı 'aile' temalı dizi ve filmleri destekleyecek

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Cem Uraldı: Toplumsal farkındalığı yukarıya çekecek, aile kurumunu toplumda hak ettiği yere taşıyacak her türlü enstrümanı kullanmak gerekiyor. Medya da bunun için önemli mecralardan biri"- "Ailenin öneminin altını çizen projeler kapsamında senaryo, dizi ve filmlere, bakanlık olarak her türlü bilimsel ve teknik desteği vermeye hazırız"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Mayıs 2022 11:30
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Aile Bakanlığı 'aile' temalı dizi ve filmleri destekleyecek

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile yapısını kuvvetlendirecek film, senaryo ve dizilere teknik ve bilimsel destek sağlayacak.

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Cem Uraldı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm toplumlarda olduğu gibi Türk toplumunda da ailenin anlamının büyük olduğunu vurguladı.

Ailenin toplumun kültürel değerlerini, kodlarını bir sonraki nesle en iyi ulaştıran merkez olduğunu ifade eden Uraldı, "Biz de bakanlık olarak kültürel değerlerimizi, bir sonraki nesle ulaştıracak sağlıklı bir yer olarak görüyoruz." dedi.

Zamanın ruhuna uygun değişikliklerin sağlıklı şekilde yapılması ve toplumsal dinamikleri hayata geçirme potansiyeline katkı vermesi açısından aile kurumunun desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Uraldı, Bakanlığın ve genel müdürlüğünün bunu misyon edindiğini ifade etti.

- Aileye ilişkin 2000 yıllık belgelerin yer aldığı kitabın lansmanı yapılacak

Uraldı, Bakan Derya Yanık tarafından çizilen yol haritası doğrultusunda, yıl içinde düzenlenecek etkinliklerle ailenin öneminin ortaya koyulacağını bildirdi.

Geçen hafta gerçekleştirilen "Aile Çalıştayı"nın da bu kapsamda düzenlendiğini belirten Uraldı, şu bilgileri paylaştı:

"Çalıştaya ilişkin bir değerlendirme raporu yakında hazırlanacak. Aile Haftası pikniği yapıldı. Önümüzdeki dönemde ailenin tarihsel sürecine ilişkin dokümanter bir kitap lansmanı yapılacak. Yaklaşık 2000 yıllık aileye ilişkin belgelerin içinde yer aldığı son derece orijinal bir kitap çalışması ortaya konacak. Bu kitapta, kendi kültürümüz ağırlıklı olmak üzere bu coğrafyada 2000 yıllık süreç içinde aileye dair hemen hemen bütün belgeler yer alacak. Lansmandan sonra da görsel materyalleri içeren bir sergi planlanıyor.

Aynı zamanda Bakanlığımızın diğer genel müdürlükleriyle yürüttüğümüz başka projeler olacak. Her yıl düzenli olarak Anneler Günü, bakanlığımız nezdinde kutlanıyor. Bu yıl bir yenilik daha yaptık. Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak ilk defa bu yıl Babalar Günü'nü bakanlığımız nezdinde kutlayacağız."

- "Aile danışmanlığı hizmetlerinde standartlar belirlenecek"

Uraldı, toplumda ailenin yaşadığı dönüşümlerin iyi takip edilmesi, sağlıklı bir dönüşüme refakat edilmesi ve değerlerin aile kurumu içinde muhafaza edilebilmesinin de önemli olduğuna dikkati çekti, buna yönelik de farkındalığı artırıcı araştırmalar yapıldığını söyledi.

TÜİK tarafından yayımlanan "Türkiye Aile Yapısı Araştırması"nın bunlardan biri olduğunu kaydeden Uraldı, bu araştırmanın istatistiksel verilerinin hazırlanacağını ve sonuçlar üzerinde değerlendirme yapılacağını bildirdi.

Uraldı, boşanma oranlarındaki artışa ilişkin tespitleri de içeren çalışma yapıldığını aktararak şunları kaydetti:

"Aile bütünlüğü, bakanlığımız için çok önemli bir başlık. Aile bütünlüğünü devam ettirebilme konusunda destek oluşturabilecek şekilde bakanlığımız bünyesinde devam eden 'Aile Danışmanlığı' hizmetlerine standart getirilecek. Aile danışmanlığının yalnızca bir kamu hizmeti olarak değil özel hizmetlerde de standardının sağlanması, daha nitelikli bir yapıya bürünmesi için de yakın zamanda bir çalıştay olacak. Bu çalıştayda, aile danışmanlığı hizmetlerinin kamu ve özelde verilen hizmetlerde standartları belirlenecek."

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"Ergen Profili ve Gençlik Profili" araştırmalarının da bu yıl içinde tamamlanacağını aktaran Uraldı, bunların yanı sıra akademisyenlerle birlikte birçok çalışmaya imza atılacağını söyledi.

- Ailenin öneminin altını çizen projelere destek verilecek

Kovid-19 küresel salgının aile yapısı üzerindeki etkisine ilişkin çok sayıda çalışma yapıldığını kaydeden Uraldı, aile yapısı hangi durumdaysa, salgının onu kuvvetlendirecek bir etkisi olduğunu belirlediklerini anlattı.

Uraldı, buna ilişkin tespitler konusunda şunları kaydetti:

"Araştırma sonuçlarına göre, eğer ailede salgın öncesinde ciddi problemler varsa pandemi dönemi bu problemleri biraz daha belirgin hale getirdi. Sağlıklı, birbirine sarılan, güçlü bağları olan ailelerde ise salgın sürecinde bu bağların daha da kuvvetlendiği tespit edildi."

Ailenin önemini ortaya koyan, fertleri bütünleştirici, sorunlara birlikte çözüm üretmeyi kuvvetlendiren projelere destek vermeye hazır olduklarını da belirten Uraldı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplumsal farkındalığı yukarıya çekecek, aile kurumunu toplumda hak ettiği yere taşıyacak her türlü enstrümanı kullanmak gerekiyor. Medya da bunun için önemli mecralardan biri. Toplumsal farkındalığı oluşturan en önemli mecra da medya. Bu nedenle, ailenin öneminin altını çizen projeler kapsamında senaryo, dizi ve filmlere, bakanlık olarak her türlü bilimsel ve teknik desteği vermeye hazırız."

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