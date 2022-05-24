Pençe Kilit operasyonunda şehit sayısı 5'e yükseldi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kapılay'ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.