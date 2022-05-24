Aydın'da mermer atölyesi işleten emekli polis, iş yerindeki kazada öldü
Aydın'ın Söke ilçesinde mermer atölyesi işleten emekli polis memuru, iş yerinde geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Mayıs 2022 14:12
Emekli olduktan sonra Yenikent Mahallesi'ndeki mermer atölyesini devralarak işletmeye başlayan Tayfun Yorulmaz (51), spiral kesme makinesinde çalışırken başından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yorulmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi.
Yorulmaz'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız