Erdoğan, o Bakana ayrı bir değer veriyor

Asgari ücret tartışmaları sırasında, tüm Ak Partili siyasetçiler, Temmuz ayında bir ara zamdan bahsederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete zam konusunun yıl sonunda gündeme gelebileceğini belirtmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Özbekistan ziyareti dönüşünde, Bakan Bilgin'in görüşünü desteklediğini açıklamıştı. İlgili haber için tıklayınız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünde Uzay programını açıklarken, kameralar karşısında Bakan Vedat Bilgin'e takıldı.

Erdoğan, uzaya ilk bilim elçisini göndereceklerini ve başvuru alacaklarını duyurduktan sonra, başvuru için uzaya gidecek kişinin yaşının 45 yaşından küçük olması gerektiğini söyledi sonrasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e takılarak, "Vedat Hoca senin durum uzaya gitmeye uymuyor" dedi. Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu takılmasına tebessümle karşılık verdi.

Çalışma alanı profesörü olan Vedat Bilgin 1954 doğumlu olup, 68 yaşında...

Bahçeli'nin başdanışmanlığından istifa ettikten sonra, 2015 seçimlerinden bu yana Erdoğan'ın yanında olan Prof. Dr. Vedat Bilgin, Bakanlığa atanmadan önce de, Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu başkan vekilliğine atanmıştı. Bilgin, Bakanlık görevine geldikten sonra, memur ve işçi toplu sözleşmelerini mutabakatla nihayetlendirmişti.