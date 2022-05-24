Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videoya AK Parti'den ilk tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Ömer Çelik'in açıklamalarında öne çıkan mesajlar:

Kılıçdaroğlu iç kaos oluşturmak istiyor.

Ortaya attığı iftira FETÖ'nün kampanyası.

Dış politikada ne zaman adım atsak Kılıçdaoğlu devrede.

Hükümeti kanunusuzukla suçluyor. Cumhurbaşkanlığı makamını tehdit etmeye kalkıyor.

Kılıçdaroğlu Türkiye düşmanlarının propagandasını dillendiriyor.

Yanıldığı konuların haddi hesabı yok. En dikkat çekici husus şudur. Cumhurbaşkanını açık bir şekilde tehdit etmek.

AK Parti gereken hukuki girişimleri yapacaktır.

Sinsi bir faaliyet yürütüyorlar. Bundan sonrasında açıklamalarına itibar edilmemesi gerekiyor.

Kılıçdaroğlu herkesi suçluyor demokrasiyi hedef alıyor. Söylediği şey sadece iftira atmak.

Kılıçdaroğlu hani belge açıklayacaktı?

Devletin kuruluşlarını işlevsiz hale getirmek istiyorlar. Koskoca partileri böylesine bir iftira kampanyasının parçası haline getirmeye çalışıyorlar.

Burada açık kurumlar üzerinde iftira atarak kaçacak demek ahlaksızlıktır. FETÖ'nün darbe girişiminden kaçmamış ölümü göze almış bir Cumhurbaşkanına bu iftirayı yapmak ahlaksızlıktır. Aile kavramını bu şekilde sistematik bir şekilde hedefe koyması karşısında Türkiye'de ailesi olan bütün vatandaşlarımız gereken karşılığı verecektir. Sonra bize niye bu dili kullanıyosunuz demesinler. Eğer biz gerekeni yapmazsak işimiz yapmamış oluruz.

Biz demokratik adap içerisinde bu mücadeyi vereceğiz. Hiç kimse seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemez. Hiç kimse ailesine karşı ve resmen kanunlarla kurulmuş vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize sahip çıkmak için faaliyet gösteren vakıflara sanki bir terör örgütüymüş imasında bulunarak bu şekilde hedef gösterip mücadele etmeye kalkamaz. Biz buradaki mücadele konusunda deneyimliyiz.