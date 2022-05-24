Bakan Soylu: Amanoslar Hatay'dan Adıyaman'a kadar temizlendi
Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Başkomutanım, tekmil veriyorum: Amanoslar temiz. Bugün, Amanos Dağları'nda Kahraman Jandarma Özel Harekat biri yeşil, biri gri kategoride 2 teröristin hesabını keserek Hatay'dan Adıyaman'a temizliği tamamladı. Kahraman Şehitlerimiz; kanınız yerde kalmadı, kalmayacak" ifadelerini kullandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 24 Mayıs 2022 20:13
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amanos Dağları'nda biri yeşil biri gri kategoride olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından, Amanos Dağları'nda 1'i yeşil 1'i gri kategoride olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Soylu paylaşımında "Başkomutanım, tekmil veriyorum: Amanoslar temiz. Bugün, Amanos Dağları'nda Kahraman Jandarma Özel Harekat biri yeşil, biri gri kategoride 2 teröristin hesabını keserek Hatay'dan Adıyaman'a temizliği tamamladı. Kahraman Şehitlerimiz; kanınız yerde kalmadı, kalmayacak" ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız