Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi tanıtıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, projenin tanıtımı için bir otelde düzenlenen programda, istihdamın bütün dünyanın en önemli problemlerinden biri olduğunu söyledi. Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi ile kadın istihdamına katkı sağlanmasının amaçlandığını bildiren Ertem, şubat ayında başvuruları başlayan projede hedeflenen 4 bin kadın işveren sayısına henüz ulaşılamadığını dile getirdi. Kovid-19 salgınının istihdam alanlarını etkilediğine dikkati çeken Ertem, şöyle konuştu:

"Erkek nüfusun hem işveren noktasında hem de çalışma noktasında kadınlara nazaran daha avantajlı ve fırsat sahibi olduğu bir gerçek. Bunu göz ardı etmemiz mümkün değil. Salgında istihdam noktasında daha çok kadınlar etkilendi. Bu açığı gidermek için hem kadın işverenler hem de kadın çalışanları için bu proje vesilesiyle fırsat eşitliğini sağlamak istiyoruz. Proje için yapılan 2 bin 500 rakamı fena değil ama 4 bin rakamına ulaşmak isteriz."

Ertem, projenin 29,5 milyon avroluk bütçesinin 25 milyon avrosunun AB, 4,5 milyon avrosunun ise milli bütçeden karşılanacağını belirterek projenin tamamlanmasının ardından da istihdam üzerindeki olumlu etkisini görmek istediklerini ifade etti.

- "Kadın girişimcileri ve istihdamını destekliyoruz"

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da iş hayatında kadınların sayısının erkeklere kıyasla düşük kaldığını belirterek hayata geçirdikleri projelerle istihdamda cinsiyet farkını daha da düşürmek istediklerini söyledi.

Kadın istihdamını, işverenleri ve girişimcileri desteklediklerini vurgulayan Meyer-Landrut, "Yeni bir Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Stratejisini belirledik. Burada kadın girişimcilerin de desteklenmesi söz konusu. Türkiye'de kadın girişimcileri ve istihdamını 20 yıldan fazla süredir çeşitli projelerle destekliyoruz. Geçmişe baktığımızda gerçekten birçok başarı öyküsünü geride bıraktığımızı görüyor ve bundan da mutluluk duyuyoruz." dedi.

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç ise projenin temel amacının kadın girişimciliğini ve kayıtlı kadın istihdamını arttırmak olduğunu söyledi. Şubat ayındaki ilk tanıtımının ardından projeye başvuruları almaya başladıklarını anlatan Alıç, "4 bin kontenjanımızdan bugün itibarıyla 2 bin 500 başvuruyu kesin kayda almış durumdayız. Hedefimiz, 4 bin işveren kadının 4 bin kadın çalışanı işe alması. Bu tanıtım vesilesiyle başvuru sayısının artacağını ve projenin başarılı şekilde neticeleneceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Projenin tanıtım programına, SGK Başkanı Cevdet Ceylan ve ilgililer katıldı.

- 4 bin kadın işveren ve 4 bin kadın işçi faydalanacak

İstanbul'da 1000, Ankara'da 900, Aydın'da 400, Denizli'de 400, Samsun'da 500, Şanlıurfa'da 400 ve Kahramanmaraş'ta 400 olmak üzere toplamda 4 bin kadın işveren ve bu işletmelerin işe aldığı 4 bin kadın işçi projeden fayda sağlayacak.

Projeye, 5 Mart 2012'den sonra kurulan, kadın işverenlerin açtığı genç işletmelerden en fazla 9 işçi kapasitesi olan ve ilave işçi olarak kadın sigortalı alan işverenler başvurabilecek.

Projenin, 20 ayı mali destek ödemeleri kapsamında olmak üzere 32 ay süreyle uygulanması ve 2024 Ocak itibarıyla tamamlanması planlanıyor.