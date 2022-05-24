Hakkari Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı trafik kazasında yaralandı

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan Hakkari Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı, SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Sağlık durumu iyi olan Yayabaşı'nı serviste ziyaret eden Vali Ozan Balcı, geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastane içerisinde dolaşan Vali Balcı, koridorda karşılaştığı hastalar ve yakınlarıyla da sohbet ederek acil şifalar diledi.

Ziyarette Vali Balcı'ya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Vali Yardımcıları Ömer Faruk Canpolat, Yavuz Arslan ve Adem Balkanlıoğlu ile SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Kamil Yavuzer de eşlik etti.