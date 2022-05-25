Jandarma Genel Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yayımlandı

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI KIYAFET YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 31/3/2020 tarihli ve 31085 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliğinin Ek-1'inin 4. 1 Numaralı Üniforma, Tören ve Günlük Çalışma Kıyafet Aksesuarları Şekil ve Ölçüleri başlıklı bölümünün SUBAY, ASTSUBAY, UZMAN JANDARMA VE UZMAN ERBAŞ BRANŞ YAKA İŞARETLERİ'ne UÇAK VE HLK.TEK. yaka işaretinden sonra gelmek üzere aşağıdaki yaka işareti eklenmiş ve 8. Eğitim ve Komando Kıyafet Aksesuarları Şekil ve Ölçüleri başlıklı bölümünün SUBAY, ASTSUBAY, UZMAN JANDARMA VE UZMAN ERBAŞ YAKA İŞARETLERİ VE ÖLÇÜLERİ'ne UÇAK VE HLK.TEK. yaka işaretinden sonra gelmek üzere aşağıdaki yaka işareti eklenmiştir.