Benzinli araçlar elektrikli olacak

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış, otomobil kullanımını her geçen gün daha maliyetli hale getiriyor. Tüketiciler, bu gider kalemini kısmak için alternatif yollar arıyor. Elektrikli otomobiller tüketim açısından iyi bir seçenek olarak masada duruyor. Ancak fiyatlarının yüksek olması bu alternatifi de pahalı hale getiriyor. En kolay çözüm ise mevcut aracın elektrikliye çevrilmesi olarak görülüyor. Fakat Türkiye'de bu mümkün değil. Yurt dışında hızla yaygınlaşan dönüşüm projeleri ülkemizde de merak uyandırıyor. Mevcut kanunların revize edilmesi durumunda 7-10 bin avro arasında bir harcama ile, mevcut fosil yakıtlı bir aracın elektrikliye dönüşümü mümkün oluyor. Türkiye'de bu dönüşüm sağlayan birkaç mühendislik şirketi bulunuyor. İşin uzmanları dönüşüm talebinin çok yüksek olduğunu, günde onlarca telefon aldıklarını ancak TİP onayı olmadan bu dönüşüm yapılamadığını söylüyor.

KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ŞART

Yurt dışına elektrikli araç dönüşümü yapan Devimsel Teknoloji şirketinin Genel Müdürü Ersin Arslan "Günümüzde elektrikli otomobillerin önemi her geçen gün artıyor. Fosil yakıtların rezervinde sorunların yaşanması, çevresel ve ekonomik faktörler, elektrikli otomobil kullanımı teşvik ediyor. Ancak Türkiye'de kullanım oranı oldukça düşük. Fiyatlar yüksek kaçıyor. Bunu, yurt dışında dönüşüm yoluyla çözüyorlar. Mevcut aracınızı elektrikli otomobile dönüştürebiliyorsunuz. Ülkemizde henüz bu işin yasal zemini yok. Münferit olarak aracınızı elektrikli otomobile çeviremiyorsunuz. TİP onayı gerekiyor. Yasada revize gerekiyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı konu üzerine bir çalışma halinde" dedi.

YURT DIŞINDA VAR

Yapılacak olan yasa değişikliği ile mevcut araçların hızlı bir şekilde elektrikliye dönmesinin mümkün olduğunu söyleyen Arslan "Günde 50 telefon alıyoruz. İnsanların çok ciddi talebi var. Akaryakıt fiyatlarının artması bu ilgide en büyük neden. Bu işin önünün açılmasıyla akaryakıt tüketiminin düşeceği, ülkenin cari açığına katkı sunulacağı, daha temiz bir çevreye kavuşacağımız ve tüketicilerin daha uygun maliyetlerle seyahat edebileceğini söyleyebiliriz. Bunun ABD, Avustralya, İngiltere'de örnekleri var. Biz bu ülkelere dönüşüm yaparak otomobil gönderiyoruz. Gelişmiş ülkelerde yapılan bu girişimin ülkemizde de faaliyete geçmesini istiyoruz" diye konuştu.

İKİ HAFTADA TAMAMLANIYOR

Kanun değişikliğiyle ilk etapta on binlerce aracın elektrikliye döneceği tahmin ediliyor. Öncelikle otomobilin yakıt deposu sökülerek yerine batarya monte ediliyor. Gösterge panelleri ve bağlantı elemanlarının eklenmesi ile araç tamamen elektrikli hale geliyor. Projenin büyüklüğüne göre bu iş 7-10 bin avro arasında bir harcama ile tamamlanabiliyor. Elektrikliye dönen bir otomobilin ortalama 250 kilometre menzili bulunuyor. Fosil yakıtlı araçlara göre yüzde 70'in üzerinde bir tasarruf sağlanıyor. İşin bitmesi iki haftayı buluyor. Şirketler beş yıl pil garantisi de veriyor. Şayet istenirse otomobil hibrit hale de getirilebiliyor. Bunun da 2-3 bin avro gibi bir maliyeti bulunuyor. Hibrit tarafında ise tasarruf yüzde 30'ları buluyor.

KAAN ZENGİNLİ