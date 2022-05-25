Dolar 16,35 TL sınırını geçti
Güne yükselişle başlamasının ardından dolar günü 16,36 TL'den, euro ise 17,45 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Mayıs 2022 16:56
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
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|SALI
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|ÇARŞAMBA
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|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|16,0600
|16,0610
|16,3630
|16,3640
|Avro
|17,2110
|17,2120
|17,4540
|17,4550
|Sterlin
|20,0140
|20,1150
|20,4880
|20,5800
|İsviçre Frangı
|16,7100
|16,7940
|16,9950
|17,0650
|ANKARA
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|ABD Doları
|16,0300
|16,1100
|16,3330
|16,3830
|Avro
|17,1710
|17,2510
|17,4140
|17,4740
|Sterlin
|19,9540
|20,1640
|20,4280
|20,6280