Kastamonu'da traktörün şaft miline kapılan çocuk yaşamını yitirdi
Kastamonu'da traktörün şaft miline kapılan çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Mayıs 2022 08:24
Merkeze bağlı Kurtgömeç köyünde, Adem Çevircioğlu tarlasını suladığı sırada kızı 4 yaşındaki Ravza Çevircioğlu, oyun oynarken traktörün şaft miline kapıldı. Çevircioğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Küçük çocuğun cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız