MGK toplanıyor Yunanistan'ın silahlanması ve NATO krizi masada
MGK toplanıyor Yunanistan'ın silahlanması ve NATO krizi masada
İşte Erdoğan'a sunulan 'kira artışı' düzenlemesi
İşte Erdoğan'a sunulan 'kira artışı' düzenlemesi
Dünya evine girmek, dünyanın parası
Dünya evine girmek, dünyanın parası
5 Kamu kurumu toplamda 412 personel alacak
5 Kamu kurumu toplamda 412 personel alacak
Dolar'ın yükselişi devam ediyor: 16,18 TL
Dolar'ın yükselişi devam ediyor: 16,18 TL
AK Parti'den seçim strateji toplantısı: Yeni ekonomi modeli masada
AK Parti'den seçim strateji toplantısı: Yeni ekonomi modeli masada
Kovid izninde 25 bin mahkum iş buldu
Kovid izninde 25 bin mahkum iş buldu
Toplu taşımada maske zorunluluğu devam edecek
Toplu taşımada maske zorunluluğu devam edecek
TÜRGEV ve Ensar Vakfından Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap
TÜRGEV ve Ensar Vakfından Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap
Bakanlıklar kira artışlarını ele aldı
Bakanlıklar kira artışlarını ele aldı
Maden ocağındaki göçükte 1 işçi hayatını kaybetti
Maden ocağındaki göçükte 1 işçi hayatını kaybetti
G20 ülkeleri arasında en yüksek gıda enflasyonu Türkiye'de
G20 ülkeleri arasında en yüksek gıda enflasyonu Türkiye'de
Çocukları darbeden kurs görevlisi adli kontrolle serbest
Çocukları darbeden kurs görevlisi adli kontrolle serbest
Pençe-Kilit operasyonu şehidi 5 asker aynı karede
Pençe-Kilit operasyonu şehidi 5 asker aynı karede
Vaka sayıları yeniden 1000'in üzerine çıktı
Vaka sayıları yeniden 1000'in üzerine çıktı
Bakan Soylu: Amanoslar Hatay'dan Adıyaman'a kadar temizlendi
Bakan Soylu: Amanoslar Hatay'dan Adıyaman'a kadar temizlendi
Belediyeler artık kimlik numarasıyla sorgulama yapamayacak
Belediyeler artık kimlik numarasıyla sorgulama yapamayacak
YKS'de geçen yıl başarı ortalaması en yüksek iller
YKS'de geçen yıl başarı ortalaması en yüksek iller
ÇAYKUR'dan çay üreticilerine ürünleri hasat edin çağrısı
ÇAYKUR'dan çay üreticilerine ürünleri hasat edin çağrısı
Pençe Kilit operasyonunda şehit sayısı 5'e yükseldi
Pençe Kilit operasyonunda şehit sayısı 5'e yükseldi
HSK 2022 Nisan dönemi terfi çalışmalarını tamamladı
HSK 2022 Nisan dönemi terfi çalışmalarını tamamladı
Türkiye'de illere göre kişi başına düşen otomobil sayısı
Türkiye'de illere göre kişi başına düşen otomobil sayısı
Bakan Varank, uzaya gitmek için başvuran kişi sayısını açıkladı
Bakan Varank, uzaya gitmek için başvuran kişi sayısını açıkladı
Erdoğan, o Bakana ayrı bir değer veriyor
Erdoğan, o Bakana ayrı bir değer veriyor
Canlı bomba eylemi hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı
Canlı bomba eylemi hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Türkiye açıklaması
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Türkiye açıklaması
Yargıtay 5. Ceza Dairesi başkanlığına Yaşar Şimşek seçildi
Yargıtay 5. Ceza Dairesi başkanlığına Yaşar Şimşek seçildi
Kayseri'de feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı
Kayseri'de feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı
MEB'deki 31 bin geçici işçi kadro müjdesi bekliyor
MEB'deki 31 bin geçici işçi kadro müjdesi bekliyor
Belediye Başkanı'nın evlat acısı: Küçük kızı kansere yenik düştü
Belediye Başkanı'nın evlat acısı: Küçük kızı kansere yenik düştü
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dünya evine girmek, dünyanın parası

Mobilya, beyaz eşya ve kiralık evin yer aldığı evlilik paketi maliyeti, ortalama 120 bin TL'ye ulaştı. Mobilya ve beyaz eşyada kredi kartına 9 taksiti az bulan çiftler, banka kredisi ve ikinci ele yöneldi. Sektör temsilcileri, karta taksit sayısının 24'e yükseltilmesi için BDDK'ya başvurdu.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 25 Mayıs 2022 08:45
Yazdır
Dünya evine girmek, dünyanın parası

Dünya'dan Leyla İlhan'ın haberine göre

Evlilik sezonunun başlamasıyla birlikte bu yıl 1 milyona yakın çiftin dünya evine girmesi bekleniyor. Ancak sadece mobilya, beyaz eşya ve kiralık ev için ortalama ayrılması gereken bütçe ortalama 120 bin TL'ye ulaştı. Yükselen fiyatlara karşın, evlilik hazırlıklarında en büyük maliyet kalemi olan mobilya ve beyaz eşya alımında kredi kartına en fazla 9 aylık taksit sunulması, evlenecek gençleri ya banka kredisine ya da ikinci ele yönlendiriyor. Mobilya ve beyaz eşya temsilcileri, enflasyon ortamında artan fiyat ve düşen alım gücüne çözüm için kredi kartı taksit oranlarının 24 aya çıkmasını istiyor. Bazı dernekler harekete geçerek taksit artırımı için BDDK'ya başvurularını yaptı.

24 ay taksit satışları artırır

Türkiye'de her yıl 650 bin civarında evlenme ve 200-250 bin oranında boşanma gerçekleştiğini kaydeden Doğanlar Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD) Derneği Başkan Vekili Davut Doğan, "Ev değiştirenlerle birlikte 1.2 milyon civarında ev ihtiyacı oluyor. BDDK taksit oranları geçen yıl 9'a çekmişti. Ancak bu enflasyon ortamında fiyatlar arttı, alım gücü düştü. Bu açıdan gençlerin evlenmesine destek olmak amacıyla taksitlerin uzatılması son derece faydalı olacak. Sektörün beklentisi 24 ay. MOYSAD olarak BDDK'ya başvurumuzu yaptık" dedi.

Halihazırda daha çok modül ve ekonomik ürünlere kayış olduğunu anlatan Doğan, "Ya da gidip yüksek faizle kredi kullanarak mobilya alıyor. Bu da tüketicinin aleyhine bir durum. Eğer 24 ay taksit sistemi gelirse satışlara yüzde 10'luk artış getirir" diye konuştu.

Ev kiralama 20 bin TL bütçe istiyor

Ev kiralama ve satın almaya yüksek talep olmasına karşın üretimin düşük kaldığını belirten TURYAP Genel Müdürü Kemal Karadağ, bundan dolayı özellikle İstanbul'da evlenecek gençleri ev konusunda büyük bir sıkıntı beklediğini kaydetti. Karadağ, "Düğün, eşya ve üzerine de uygun ev bulma arayışı çok zorlayıcı olacak. Aynı sıkıntının tatil bölgelerinde de yoğunlaştığını kaydeden Karadağ, "İmkanı olmayanlar bu süreçte evlenmesin. Önlerini daha net görene kadar beklesin. Ya da eskiye dönerek anne ve babayla yaşayabilirler. Fakat bu da toplumsal sorunlara neden olabilir" yorumunu yaptı. İstanbul'da ilçe ilçe, semt semt değişmekle birlikte İstanbul'da kira ortalamasının 5 bin TL olduğunu belirten Karadağ, "Sadece kira 5 bin TL, depozito 5 bin TL, emlak hizmet bedeli 5 bin 900 TL, abonelikler 1500 TL, boya/badana 2 bin 500 TL dahil edildiğinde ev kiralama için toplam rakam 19 bin 900 TL'ye geliyor" dedi. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa da, "Evlilik sezonu yavaş yavaş açıldı. Ancak bugünlerde 'evleneceğiz' diye ev arayanların sayısı az. Muhtemelen büyük kısmı geçen yıl evini tutup pandemi nedeniyle düğününü ertelemelerden kaynaklandı. Artık önümüzdeki günlerde bir artış bekliyoruz. Fakat şu dönemde kiralık ev tutup evlenmek hiç kolay değil. İmkanı olan biran önce tutsun" diye konuştu.

Mobilya için 50 bin TL harcanıyor

MODOKO Başkanı Koray Çalışkan da, düğün paketi olarak tabir edilen yemek, oturma ve yatak odasından oluşan set için minimum 50 bin TL'nin gözden çıkarılması gerektiğini söyledi. Çalışkan, "Fabrikasyon üretim yapan markalardan alışveriş yapan çiftler kredi kartıyla alışverişi tercih ederken, daha özel üretim tercih eden çiftler ise nakit yolla alışveriş yapıyor. Düğün sezonunun başladığı bugünlerde taksit sayısının 9'dan yukarıya çıkması sektöre hareketlilik katacak. Ancak biz burada taksit sayısı düzenlemesini bankaların kampanyalarla desteklemesini istiyoruz" dedi. "Örneğin; biz mobilyacılar kredi kartına 3 taksit yapalım. Kalan taksit sayısını da bankalar tamamlasın" diyen Çalışkan, "Çünkü kredi kartına yüksek taksit sayısı zaten artan finansman yükümüzü daha da artırıyor. Bu anlamda bankaların ekstra taksit sayısı vermesi daha iyi olacak. Yoksa büyük çoğunluğunu KOBİ ölçekli firmaların oluşturduğu mobilya sektörünün bu kadar finansman yükünü kaldırmaları kolay değil" yorumunu yaptı.

Alımlar erteleniyor

Beyaz eşyada halihazırda en fazla 9 taksit yapıldığını belirten Dayanıklı Tüketim ve Beyaz Eşya Perakendecileri Derneği (BEYPER) Başkanı Ali Yıldız, çamaşır makinası, buzdolabı, bulaşık makinası, elektrik süpürgesi, ankastre gurubu gibi 6 parça alındığında bu ürünlerin tutarının 40 ile 50 bin arasında tuttuğunu söyledi. Buna kurutma makinası ve derin dondurucu eklendiğinde ise rakamın çok daha yukarıya çıktığını ifade eden Yıldız, "Türkiye'de asgari ücretli oranı yüzde 55-60. Bu nedenle kartlı alımlarda taksit sayısının 18 ay ile 24 ay arasında çıkarılması gerekir" dedi. Halihazırda mobilya almak isteyenlerin bankalara kredi başvurusu yapmak zorunda kaldığını aktaran Yıldız, "Ancak orada da faiz oranları yüksek. Geçen yıl 561 bin adet evlilik olmuştu. Üçte biri kadar da boşanma oluyor. Bu yıl evlilik oranlarının da artması bekleniyor. Taksit oranları yükseltilirse gençlerimizin bunu uzun vadeli taksitlerle ödemesi daha kolay olacak" dedi. Halen beyaz eşya alımlarının sakin gittiğini, düğün sezonun başladığı haziran ayı itibariyle canlanma başlandığını söyleyen Yıldız, "Ancak alım gücü düşük o yüzden alımlarını ertelemeye gidenler oluyor ya da ikinci ele yönelebiliyorlar. Öte taraftan ev alamadığı için eşya alımını öteleyenler de oluyor" yorumunu yaptı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Küresel piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı
Küresel piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı
İşte Erdoğan'a sunulan 'kira artışı' düzenlemesi
İşte Erdoğan'a sunulan 'kira artışı' düzenlemesi
Sabah Gazetesi: Çarşı-pazara bahar geldi! Fiyatlarda rekor düşüş
Sabah Gazetesi: Çarşı-pazara bahar geldi! Fiyatlarda rekor düşüş
Yılbaşından bu yana icra dosya sayısı 1 milyon arttı
Yılbaşından bu yana icra dosya sayısı 1 milyon arttı
Enflasyona endeksli bono yolda
Enflasyona endeksli bono yolda
Dolar'ın yükselişi devam ediyor: 16,18 TL
Dolar'ın yükselişi devam ediyor: 16,18 TL

Bu Habere Tepkiniz

TİGEM ile Rekabet Kurumu görevde yükselme davalarında karar çıktı

TİGEM ile Rekabet Kurumu görevde yükselme davalarında karar çıktı

Danıştay 2. Dairesi, TİGEM ile Rekabet Kurumu görevde yükselme davalarına açılan davayı karara bağladı
Memur yapılan zabıtanın 'maktu fazla çalışma ücreti' talebi haklı bulundu

Memur yapılan zabıtanın 'maktu fazla çalışma ücreti' talebi haklı bulundu

Danıştay 2. Dairesi, belediyede zabıta memuru olarak görev yapan davacı tarafından, Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne memur olarak atanmasına ilişkin işlemin iptal edilmesi üzerine geriye dönük olarak alacağı mali haklara 'maktu fazla çalışma ücreti'nin de eklenmesi gerektiğine karar verdi.
Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/297/katarakt-tedavileri-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=katarakt
İkinci dağılım yapılmazsa merkezi alımda çok az kadro ilan edilecek!

İkinci dağılım yapılmazsa merkezi alımda çok az kadro ilan edilecek!

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, 2022 yılının ikinci serbest memur dağılımını kısa süre içerisinde yapmazsa KPSS merkezi yerleştirmelerinde çok az sayıda kadro ilan edilecek!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
2022 KPSS başvuruları başladı

2022 KPSS başvuruları başladı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün 2022 KPSS başvurularının başladığını duyurdu
İçeriden yükselmeler, akademik ilanları kişiye özel hale getiriyor!

İçeriden yükselmeler, akademik ilanları kişiye özel hale getiriyor!

Yükseköğretim kurumları bünyesinde görev yapmakta olan öğretim görevlisi/araştırma görevlilerinin içeriden öğretim üyesi kadrosuna geçişlerinde dışarıdan başvuruyu engellemek için yazılan şartlar ilanlara başvuruyu tamamen engelliyor!
Temmuz katsayı artışından yararlanmak için Temmuz ayını beklemek gerekir mi?

Temmuz katsayı artışından yararlanmak için Temmuz ayını beklemek gerekir mi?

15 Haziran 2022 maaşını alıp emekli olmak mı, yoksa 15 Temmuz 2022 maaşını alıp emekli olmak mı daha iyi olur?
Özel okullarda görev yapanlar, uzman ve başöğretmenliğe nasıl başvuru yapacak?

Özel okullarda görev yapanlar, uzman ve başöğretmenliğe nasıl başvuru yapacak?

Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen/uzman öğretmenlerin uzman öğretmen/başöğretmen unvanına başvuruda bulunabilecekler. işte o açıklamalar.
Eğitimde İyi Örnekler ile Yarışma ve Sosyal Etkinlikler için MEB Genel Müdürlüklerine Çağrı

Eğitimde İyi Örnekler ile Yarışma ve Sosyal Etkinlikler için MEB Genel Müdürlüklerine Çağrı

Bu yazımızda Milli Eğitim Bakanlığınca öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sunulan web sitelerini inceleyerek eksiklikleri tespit ettik.
Görevden alınan daire başkanı hakkında önemli karar!

Görevden alınan daire başkanı hakkında önemli karar!

Danıştay İkinci Dairesi, görevden alınan daire başkanının yargı yoluyla dava kazanması halinde eski kadrosuna dönüşü hakkında önemli bir karar verdi!
Türkiye İş Kurumu 200 sözleşmeli personel alacak

Türkiye İş Kurumu 200 sözleşmeli personel alacak

Türkiye İş Kurumu 200 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 Haziran 2022.
Başvurular açıldı... "İçimizden biri uzaya gidecek"

Başvurular açıldı... "İçimizden biri uzaya gidecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet’in 100’ncü yılında bir Türk’ün Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderileceğini açıkladı. Adaylar için başvurular, 23 Haziran 2022 saat 20.23’e kadar alınacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı olan 2023’te uzayda bir Türk olacak. Türk Uzay Yolcusu Uluslararası Uzay İstasyonu’na bilimsel araştırmalar için gönderilecek. Seçilecek 2 adaydan biri 10 gün süreyle istasyonda kalacak.
MTA 70 sözleşmeli personel alacak

MTA 70 sözleşmeli personel alacak

MTA 70 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022.
Oyunculuğu bıraktı mı?

Oyunculuğu bıraktı mı?

Koltuk değnekleri ile görüntülenen Düzyatan iddialara ilk kez net bir cevap verdi.