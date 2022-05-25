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Küresel piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı

Küresel piyasalarda, enflasyon, büyüme ve daha fazla sıkılaşma odaklı endişelerin açıklanan veriler tarafından da desteklenmesi ile yüksek oynaklıkla birlikte karışık seyir devam ederken, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayıs ayı toplantı tutanakları ve Almanya'nın büyüme verisi takip edilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Mayıs 2022 09:06
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Küresel piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı

Küresel çapta yükselen enflasyon ve faiz ortamında büyümenin zarar göreceğine dair korkular, hisse senedi piyasalarında satışlarının derinleşmesine neden oluyor. Yükselen maliyetler nedeniyle tüketici alım gücü ve şirket karlılıklarının azaldığına işaret eden veriler de yatırımcıların bu endişelerini tetikleyerek risk iştahının düşük kalmasını sağlıyor.

Para politikalarına yönelik yönlendirmelerin önem taşıdığı bu süreçte, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının belirsiz etkileri, Ukrayna'daki savaş ve devam eden arz kısıtlamalarına işaret ederek, Fed'in sıkılaşma politikasında dikkatli davranması gerektiğini vurguladı.

Makroekonomik veri tarafında ise dün ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta 57,5 ile 3 ayın en düşük seviyesini gördü. Ülkede yeni konut satışları, konut fiyatları ve kredi faiz oranlarındaki artışın etkisiyle nisanda aylık yüzde 16,6 azaldı ve 591 binle Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, teknoloji şirketlerinde sert düşüş yaşandı. Dow Jones endeksi yüzde 0,15 yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,81 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,35 geriledi. Nasdaq'daki düşüşte; sosyal medya şirketi Snap'in makroekonomik ortamın beklenenden daha fazla ve hızlı kötüleşmesini gerekçe göstererek ikinci çeyreğe yönelik gelir hedeflerini karşılayamayacağı konusunda yatırımcıları uyarması etkili oldu. Bu gelişme sonrası Snap'in hisseleri yüzde 43'ün, Meta'nın hisseleri yüzde 7'nin ve Pinterest'in hisseleri yüzde 23'ün üzerinde, Alphabet'in hisseleri de yüzde 5'e yakın düşüş kaydetti. Son dönemde aşağı yönlü hareketi hızlanan dolar endeksi, 101,6 ile yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini görürken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,86 seviyelerinden yüzde 2,72'ye kadar geriledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dün yaptığı açıklamada, şu anda Avro Bölgesi için resesyon öngörmediklerini belirterek, "Üçüncü çeyrek sonunda Avro Bölgesi'nin negatif faiz ortamından çıkmasını bekliyoruz." dedi. Bu açıklamasıyla temmuz ve eylülde faiz artırımı mesajını koruyan Lagarde'ın ardından, ECB üyelerinden Robert Holzmann da temmuzda 50 baz puanlık bir faiz artırımının uygun olacağını söyledi.

Para politikalarına yönelik verilen şahin mesajlar ve Avro Bölgesi genelinde beklentiler doğrultusunda açıklanan imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin ardından güne yükselişle başlayan Avrupa borsalarında, ABD pay piyasalarında bozulan havanın etkisiyle kapanışa yakın düşüşe geçti. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,8 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,66 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi de 1,0750 ile bir ayın en yüksek seviyesini gördü.

Asya genelinde, Çin'de devam eden salgın karşısında yetkililerin bankalardan daha fazla kredi vermesini istediği haberleri basına yansırken, Japonya'da da hükümetin ekonomik görünüme ilişkin "toparlanma belirtileri gösteriyor" değerlendirmesini koruması dikkati çekti. Japonya Başbakanı Kişida Fumio, yaptığı açıklamada kur istikrarının önemine işaret ederek, çok sert hareketlerin istenmediğini, Japonya Merkez Bankası'nın enflasyon hedefine istikrarlı bir şekilde ulaşmasını beklediğini söyledi. Bu gelişmelerle Asya borsalarında kapanışa yakın karışık bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükseldi, Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,2 değer kaybetti.

Yurt içinde dün satıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 0,25 değer kaybıyla 2.375,00 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1 artışla 16,0964'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 16,1680'den işlem görüyor.

Analistler, enflasyon, büyüme ve daha fazla sıkılaşma odaklı endişelerin gündemdeki yerini koruduğunu belirterek, dünya borsalarında oynaklığın devam ettiğini söyledi.

Bugün Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının yanı sıra Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini aktaran analistler, ayrıca merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının da yatırımcıların odağında olacağını bildirdi.

Analistler, bugün veri gündeminde Almanya'da büyüme ve ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 puanın destek, 2.420 ve 2.470 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, 1. çeyrek GSYH

15.30 ABD, nisan ayı dayanıklı mal siparişleri

KAPAT [X]

21.00 ABD, FOMC toplantı tutanakları

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