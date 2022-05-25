Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 43,10 puan artarken, toplam işlem hacmi 34,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,61, holding endeksi yüzde 2,92 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran holding, en çok gerileyen ise yüzde 5,47 ile spor oldu.

Analistler, enflasyon, büyüme ve daha fazla sıkılaşma odaklı endişelerin gündemdeki yerini koruduğunu belirtti.

Küresel piyasalarda oynaklığın devam ettiğini söyleyen analistler, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini ifade etti.

Yarın Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının izleneceğini aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyümenin öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 puanın destek, 2.420 ve 2.470 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.