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Kardeşini öldürdü, küfür 'tahrik' sayılınca 18 yıl hapisle cezalandırıldı

Bolu'da, traktörü evinin önüne çektiği için tartıştığı kardeşi İlhami Gören'i (44) bıçaklayarak öldüren Hüseyin Gören (47), müebbet hapse çarptırıldı; kendisine edilen küfür nedeniyle haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanınca cezası 18 yıl 4 aya düşürüldü.

Kaynak : DHA
Eklenme : 25 Mayıs 2022 10:19
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Kardeşini öldürdü, küfür 'tahrik' sayılınca 18 yıl hapisle cezalandırıldı

Olay, 5 Mart 2021'de, Ağaççılar köyünde meydana geldi. Hüseyin Gören, köy konağı önünde kardeşi İlhami Gören ile tartıştı. Traktörü evinin önüne park ettiği gerekçesiyle kardeşine tepki gösteren Hüseyin Gören, üzerinde taşıdığı bıçağı çıkarıp, 2 bıçak darbesiyle kardeşini yaraladı. Hastaneye kaldırılan İlhami Gören, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Gözaltına alınan Hüseyin Gören, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan İlhami Gören, karar duruşmasına çıkarıldı. Duruşmada son sözleri sorulan Gören, "Kardeşimi kasıtlı olarak öldürmedim. Onu korkutmak amacıyla bıçağı salladım. Çok pişmanım. Kardeş katili olarak anılmaktan da utanıyorum. Bıçağı çekmeden önce kardeşim bana çok ağır küfürler etti. Bu olay kazayla oldu. Pişmanım" dedi.

Duruşmada anne Hatice Gören ise "Bir oğlumu mezara, diğer oğlumu cezaevine gönderdim. Allah kimseyi benim durumuma düşürmesin. Adaletin vereceği karara saygılıyım" diye konuştu.

İYİ HAL VE TAHRİK İNDİRİMİ

Mahkeme heyeti, Hüseyin Gören'in 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. İlhami Gören'in, ölmeden önce hasta yatağında polise verdiği ifadesindeki "Bıçaklanmadan önce kardeşime çok küfrettim" beyanı üzerine Hüseyin Gören'e edilen küfürler 'tahrik' kabul edilip, cezanın 24 yıla indirilmesine karar verildi. Duruşmadaki hali gözetilip, iyi hal indirimi de uygulanan sanığa 18 yıl 4 ay hapis cezası verilerek tutukluluk halinin devamı yönünde hüküm verildi.

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