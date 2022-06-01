Kişiye özel akademik ilan yargıdan döndü!

Bir yükseköğretim kurumu tarafından ilan edilen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Uluslararası İktisat Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda "Ekonometri teorileri üzerine çalışmaları olmak" şartının aranmasından dolayı başvurusu kabul edilmeyen kişi tarafından dava açılmıştır.

Dava dosyanın incelenmesi neticesinde, bilirkişiler tarafından yapılan değerlendirmede "Ekonometri teorileri üzerine çalışmaları olmak" şartının kişiye özel taraflı bir şart olarak belirlendiği izlenimi oluştuğu ifade edilmiştir.

Diğer taraftan, ilk derece mahkemesi Anayasa Mahkemesinin yakın tarihte verdiği bireysel başvuruya ilişkin karara atıf yaparak, üniversitelerden tarafından belirlenen ilan şartları için YÖK onayı alınması gerektiği, bu kural işletilmeden ilanın verildiğini ifade etmiştir.

Bu doğrultuda, ilgili mahkeme "Ekonomi teorileri üzerine çalışmaları olmak" şartının kişiye özel spesifik bir açıklama içerdiğini, mezkur alt dala ilişkin YÖK'ten izin alınmadığını, bu ek koşulun akademik kaliteyi arttıran bir husus olmadığını ifade ederek davacının başvurusunun reddedilmesine yönelik işlemi iptal etmiştir.

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