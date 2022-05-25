Dışişleri Bakanlığından ABD'deki ilkokul saldırısına ilişkin taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Teksas eyaletindeki bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin taziye mesajı yayımladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Mayıs 2022 10:43
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Teksas eyaletinin Uvalde kentinde dün bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 19 öğrencinin ve 2 yetişkinin hayatını kaybettiği, ayrıca yaralıların olduğu derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesine yer verildi.
Mesajda, ABD halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız