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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan Etik Haftası mesajı

"Sunduğumuz hizmetlerin kalitesi, etkinliği ve verimliliğinin değerlendirilmesi hususunda etik davranış ilkelerine uyum seviyesi önemli bir göstergedir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Mayıs 2022 11:38
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan Etik Haftası mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sunduğumuz hizmetlerin kalitesi, etkinliği ve verimliliğinin değerlendirilmesi hususunda etik davranış ilkelerine uyum seviyesi önemli bir göstergedir." ifadesini kullandı.

Yanık, Etik Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, bakanlık olarak insanı merkeze alan politikalarla, sosyal devlet anlayışını güçlendirerek toplumsal adaleti pekiştirmenin her zaman öncelikleri olduğunu belirtti.

"Sunduğumuz hizmetlerin kalitesi, etkinliği ve verimliliğinin değerlendirilmesi hususunda etik davranış ilkelerine uyum seviyesi önemli bir göstergedir" değerlendirmesinde bulunan Yanık, şunları kaydetti:

"Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, insan odaklı ve hak temelli politikalarımızla ailelerimize, çocuklarımıza, kadınlara, yaşlılara, engellilere, şehit yakınlarına, gazilere devletin şefkat elini götürüyoruz. Vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimizin ve yardımlarımızın sunumunda görev alan Bakanlığımız personelinin özverili çalışmalarında etik davranış ilkelerini rehber edinmesini bu sebeple önemsiyoruz. 25 Mayıs Etik Günü'nü içine alan Etik Haftası vesilesiyle etik davranış ilkelerinin toplumumuzun her alanında hakim olmasını temenni ediyorum."

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