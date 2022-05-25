'2053'e gelindiğinde 198 milyar dolarlık ulaştırma altyapı yatırımı tamamlamış olacak'

Ehliyet sınavında soru şekli değişti, Bakan Özer detayları açıkladı
Ehliyet sınavında soru şekli değişti, Bakan Özer detayları açıkladı
Beştepe'de 3600 ek gösterge ve kripto para toplantısı
Beştepe'de 3600 ek gösterge ve kripto para toplantısı
Bakan Dönmez: Yerli ve milli jeneratörde seri üretime geçeceğiz
Bakan Dönmez: Yerli ve milli jeneratörde seri üretime geçeceğiz
Benzinli araçlar elektrikli olacak
Benzinli araçlar elektrikli olacak
FETÖ'nün darbe girişimi davalarının tümü tamamlandı
FETÖ'nün darbe girişimi davalarının tümü tamamlandı
Altının gram fiyatı 970 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 970 lira seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL 16,24 seviyelerinde işlem görüyor
Dolar/TL 16,24 seviyelerinde işlem görüyor
LPG'ye zam geliyor
LPG'ye zam geliyor
MGK toplanıyor Yunanistan'ın silahlanması ve NATO krizi masada
MGK toplanıyor Yunanistan'ın silahlanması ve NATO krizi masada
İşte Erdoğan'a sunulan 'kira artışı' düzenlemesi
İşte Erdoğan'a sunulan 'kira artışı' düzenlemesi
Dünya evine girmek, dünyanın parası
Dünya evine girmek, dünyanın parası
5 Kamu kurumu toplamda 412 personel alacak
5 Kamu kurumu toplamda 412 personel alacak
AK Parti'den seçim strateji toplantısı: Yeni ekonomi modeli masada
AK Parti'den seçim strateji toplantısı: Yeni ekonomi modeli masada
Kovid izninde 25 bin mahkum iş buldu
Kovid izninde 25 bin mahkum iş buldu
Toplu taşımada maske zorunluluğu devam edecek
Toplu taşımada maske zorunluluğu devam edecek
TÜRGEV ve Ensar Vakfından Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap
TÜRGEV ve Ensar Vakfından Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap
Bakanlıklar kira artışlarını ele aldı
Bakanlıklar kira artışlarını ele aldı
Maden ocağındaki göçükte 1 işçi hayatını kaybetti
Maden ocağındaki göçükte 1 işçi hayatını kaybetti
G20 ülkeleri arasında en yüksek gıda enflasyonu Türkiye'de
G20 ülkeleri arasında en yüksek gıda enflasyonu Türkiye'de
Çocukları darbeden kurs görevlisi adli kontrolle serbest
Çocukları darbeden kurs görevlisi adli kontrolle serbest
Pençe-Kilit operasyonu şehidi 5 asker aynı karede
Pençe-Kilit operasyonu şehidi 5 asker aynı karede
Vaka sayıları yeniden 1000'in üzerine çıktı
Vaka sayıları yeniden 1000'in üzerine çıktı
Bakan Soylu: Amanoslar Hatay'dan Adıyaman'a kadar temizlendi
Bakan Soylu: Amanoslar Hatay'dan Adıyaman'a kadar temizlendi
Belediyeler artık kimlik numarasıyla sorgulama yapamayacak
Belediyeler artık kimlik numarasıyla sorgulama yapamayacak
YKS'de geçen yıl başarı ortalaması en yüksek iller
YKS'de geçen yıl başarı ortalaması en yüksek iller
ÇAYKUR'dan çay üreticilerine ürünleri hasat edin çağrısı
ÇAYKUR'dan çay üreticilerine ürünleri hasat edin çağrısı
Pençe Kilit operasyonunda şehit sayısı 5'e yükseldi
Pençe Kilit operasyonunda şehit sayısı 5'e yükseldi
HSK 2022 Nisan dönemi terfi çalışmalarını tamamladı
HSK 2022 Nisan dönemi terfi çalışmalarını tamamladı
Türkiye'de illere göre kişi başına düşen otomobil sayısı
Türkiye'de illere göre kişi başına düşen otomobil sayısı
Bakan Varank, uzaya gitmek için başvuran kişi sayısını açıkladı
Bakan Varank, uzaya gitmek için başvuran kişi sayısını açıkladı
Ana sayfaHaberler Siyasi

'2053'e gelindiğinde 198 milyar dolarlık ulaştırma altyapı yatırımı tamamlamış olacak'

"2053'e gelindiğinde 198 milyar dolarlık bir ulaştırma altyapı yatırımını tamamlamış olacağız. Bu yatırımla üretime 2 trilyon dolarlık, milli gelire de 1 trilyon dolarlık katkı sağlamış olacağız"- "Ülkemizin ilklerinden birini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yapıyoruz. YTÜ kampüsünde 5G'yi kuruyoruz"- "(Çamlıca Kulesi) Açılışının ardından tam bir yıl olacak önümüzdeki pazar günü. Yaklaşık 500 binin üzerinde vatandaşımız burayı ziyaret etti"- "(Türksat 5B) Haziran ayının ortasında faaliyete alacağız"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Mayıs 2022 12:25
Yazdır
'2053'e gelindiğinde 198 milyar dolarlık ulaştırma altyapı yatırımı tamamlamış olacak'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2053'e gelindiğinde 198 milyar dolarlık bir ulaştırma altyapı yatırımını tamamlamış olacaklarını belirterek, "Bu yatırımla üretime 2 trilyon dolarlık, milli gelire de 1 trilyon dolarlık katkı sağlamış olacağız." dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Bahar Festivali 2022 kapsamında gerçekleştirilen Mobilite Vizyonu 2053 Programı'nda konuşan Karaismailoğlu, yetişmiş, donanımlı, enerjik gençlerle ve gönlü hiç yorulmayanlarla Türkiye Cumhuriyeti'ni 20 yılda 100 yıl ileriye taşıdıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, 2023 hedeflerini belirlediklerini ve bunları bir bir hayata geçirdiklerini, 2035 ve 2053 için planları bugünden hazırladıklarını belirterek, "Siz, 20 yıllık iktidarımızda temellerini attığımız büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını 2053 vizyonuyla taçlandıracak gençlersiniz. Ben sizler için, ülkemizin geleceği için çok heyecanlıyım. Sizler de heyecanınızı her zaman koruyun." diye konuştu.

Gençlere bir müjdesi olduğunu aktaran Karaismailoğlu, "Ülkemizin ilklerinden birini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yapıyoruz. YTÜ kampüsünde 5G'yi kuruyoruz. Bundan sonra YTÜ kampüsünde 5G test alanı olacaktır. Burada üniversitemizle birlikte ortak çalışmalar yapacağız." dedi.

- "Türkiye'nin dört bir yanında yatırımlarımızı sürdürüyoruz"

Adil Karaismailoğlu, her geçen yıl artan küresel ticarete ve şehirleşmeye değinerek, 2020'de 12 milyar ton olan dünya ticaret hacminin 2030'da 25 milyar tona, 2050'de 95 milyar tona çıkmasının beklendiğini kaydetti.

Bütün dünyanın küresel ticaret hareketlerine hazırlıklı olmak için altyapı yatırımlarına odaklandığını, ABD'nin 2 trilyon dolarlık altyapı programı hazırladığını anlatan Karaismailoğlu, Türkiye'nin de bu alanda en önemli hazırlık yapan ülkelerden olduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, son 20 yılda yaptıkları Kömürhan Köprüsü, Marmaray, 1915 Çanakkale Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, yüksek hızlı tren hatları gibi dev projelere değinerek, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için ülkenin dört bir yanında önemli yatırımlar hayata geçirdiklerini ifade etti.

Bugüne kadar kara yolu ağırlıklı bir yatırım dönemi geçirdiklerini aktaran Karaismailoğlu, bundan sonraki yatırımlardan demir yollarının yüzde 65 pay alacağını bildirdi.

- "Çamlıca Kulesi'ni bir yılda 500 bin kişi ziyaret etti"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'nin aynı anda 100 tane radyonun yayın yaptığı dünyadaki tek kule olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Çamlıca Tepesi'ndeki o anten kirlilikleri ve birbirlerini etkileyen radyoların tamamen kalitesiz yayınları son derece güçlendi ve kaliteli bir yayın haline geldi. Ayrıca, burası sadece bir radyo kulesi değil, bir de seyir terası... Açılışının ardından tam bir yıl olacak önümüzdeki pazar günü. Yaklaşık 500 binin üzerinde vatandaşımız burayı ziyaret etti."

Deniz yollarına yapılan yatırımlar, Filyon Limanı, Tokat Havalimanı ve Rize-Artvin Havalimanı'na değinen Karaismailoğlu, dünyanın ender mühendislik projelerini geliştirerek vatandaşların ulaşım ihtiyacını giderdiklerini söyledi.

- 20 yılda 172 milyar dolarlık yatırım

KAPAT [X]

Bakan Karaismailoğlu, bugüne kadar 20 yılda 172 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını belirterek, "Bu yatırımlar sayesinde 28 bin 650 kilometreye çıkan bölünmüş yol ağımız, 13 bin 22 kilometre uzunluğundaki demir yolu ağımız, 57'ye çıkan havalimanı ağımız, 217'ye çıkan limanlarımız sayesinde ülkemizin üretimine tam 1 trilyon dolarlık, milli geliri de 500 milyar dolarlık katkımız oldu." dedi.

Bu yatırımların yakıt ve nakit tasarrufuna, çevre kirliliğinin önlenmesine, trafik kazalarının azalmasına sağladığını katkılara değinen Karaismailoğlu, bundan sonra da 2053'e kadar yapacaklarını ortaya çıkardıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, 2053'e kadar hangi yatırımları yapacaklarının hepsinin belli olduğunu, demir yolu ve haberleşme ağırlıklı bir yatırım ortamına döneceklerini vurguladı.

- "Hızlı trenle bağlı il sayısı 52'ye çıkacak"

Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin dört bir tarafını demir yolu ağlarıyla örmek için önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle 8 ille bağlı olan yüksek hızlı tren hatlarımızı tam 52 ile çıkaracağız. Bu hızlı tren hatlarında yolcu taşıyoruz ama daha ötesinde yük hatları da olacak. İhracatın gelişmesi, üretimin artması ve karbon emisyonunun azalmasına hazırlıklı olmak için çok uzun soluklu ve maliyeti çok yüksek projelere başladık. Önümüzdeki yıllardaki planlamaya göre demir yolu hattımız tam 28 bin 590 kilometreye çıkacak."

Karaismailoğlu, havalimanı sayısının 57'den 61'e çıkacağını, yıl sonunda Çukurova Havalimanı'nın da hizmete açılacağını bildirdi.

2053'e gelindiğinde 198 milyar dolarlık bir ulaştırma altyapı yatırımını tamamlamış olacaklarını belirten Karaismailoğlu, "Bu yatırımla üretime 2 trilyon dolarlık, milli gelire de 1 trilyon dolarlık katkı sağlamış olacağız." dedi.

Uzay, havacılık ve haberleşmedeki çalışmalar, Türkiye'nin uzaya fırlattığı uydulardan bahseden Karaismailoğlu, son olarak uzaya fırlatılan Turksat 5B uydusunun yörüngesinde yerleştiğini, testlerini yaptıklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, "Haziran ayının ortasında faaliyete alacağız. Dünyanın üçte birine, özellikle haberleşme konusunda karasal olarak ulaşamadığımız bölgelere ulaşabileceğiz. Özellikle deniz araçları, hava araçlarında da yine haberleşme hizmeti verecek ve bunu ticari olarak da kullanabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Fiber ağını artıracaklarını, 5G ile çalışmalarının sürdüğünü belirten Karaismailoğlu, "Yatırımlarımız devam ediyor. Hiçbir zaman ümidinizi kırmayın. Her zaman heyecanlı olun. Çünkü çok büyük işler yaptık, çok büyük işleri sizlerle birlikte yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki: Vakfın faaliyetleri ortadadır
Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki: Vakfın faaliyetleri ortadadır
'Özal'ın yaptığı Boğaziçi Köprüsü'nden geçen ne ödüyorsa aynısını ödeyeceksiniz'
'Özal'ın yaptığı Boğaziçi Köprüsü'nden geçen ne ödüyorsa aynısını ödeyeceksiniz'
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan Etik Haftası mesajı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan Etik Haftası mesajı
'Cumhurbaşkanımız, 'kaçmak' fiiliyle yan yana konulabilecek ülkedeki son kişi'
'Cumhurbaşkanımız, 'kaçmak' fiiliyle yan yana konulabilecek ülkedeki son kişi'
Cumhurbaşkanımız hiçbir müfteriden kaçmadı
Cumhurbaşkanımız hiçbir müfteriden kaçmadı
Yargıtay açıkladı: Eşi küçük düşürmek boşanma sebebi
Yargıtay açıkladı: Eşi küçük düşürmek boşanma sebebi

Bu Habere Tepkiniz

Bir enstitü e-devletten alınan belgeyi kabul ediyor, diğeri etmiyor

Bir enstitü e-devletten alınan belgeyi kabul ediyor, diğeri etmiyor

Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımlarında bir enstitü e-devletten alınan belgeleri kabul ederken bir başka enstitü kabul etmiyor!
Tez konuları ilan şartı olmaya devam ediyor!

Tez konuları ilan şartı olmaya devam ediyor!
Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/297/katarakt-tedavileri-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=katarakt
TİGEM ile Rekabet Kurumu görevde yükselme davalarında karar çıktı

TİGEM ile Rekabet Kurumu görevde yükselme davalarında karar çıktı

Danıştay 2. Dairesi, TİGEM ile Rekabet Kurumu görevde yükselme davalarına açılan davayı karara bağladı
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memur yapılan zabıtanın 'maktu fazla çalışma ücreti' talebi haklı bulundu

Memur yapılan zabıtanın 'maktu fazla çalışma ücreti' talebi haklı bulundu

Danıştay 2. Dairesi, belediyede zabıta memuru olarak görev yapan davacı tarafından, Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne memur olarak atanmasına ilişkin işlemin iptal edilmesi üzerine geriye dönük olarak alacağı mali haklara 'maktu fazla çalışma ücreti'nin de eklenmesi gerektiğine karar verdi.
İkinci dağılım yapılmazsa merkezi alımda çok az kadro ilan edilecek!

İkinci dağılım yapılmazsa merkezi alımda çok az kadro ilan edilecek!

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, 2022 yılının ikinci serbest memur dağılımını kısa süre içerisinde yapmazsa KPSS merkezi yerleştirmelerinde çok az sayıda kadro ilan edilecek!
2022 KPSS başvuruları başladı

2022 KPSS başvuruları başladı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün 2022 KPSS başvurularının başladığını duyurdu
İçeriden yükselmeler, akademik ilanları kişiye özel hale getiriyor!

İçeriden yükselmeler, akademik ilanları kişiye özel hale getiriyor!

Yükseköğretim kurumları bünyesinde görev yapmakta olan öğretim görevlisi/araştırma görevlilerinin içeriden öğretim üyesi kadrosuna geçişlerinde dışarıdan başvuruyu engellemek için yazılan şartlar ilanlara başvuruyu tamamen engelliyor!
Temmuz katsayı artışından yararlanmak için Temmuz ayını beklemek gerekir mi?

Temmuz katsayı artışından yararlanmak için Temmuz ayını beklemek gerekir mi?

15 Haziran 2022 maaşını alıp emekli olmak mı, yoksa 15 Temmuz 2022 maaşını alıp emekli olmak mı daha iyi olur?
Özel okullarda görev yapanlar, uzman ve başöğretmenliğe nasıl başvuru yapacak?

Özel okullarda görev yapanlar, uzman ve başöğretmenliğe nasıl başvuru yapacak?

Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen/uzman öğretmenlerin uzman öğretmen/başöğretmen unvanına başvuruda bulunabilecekler. işte o açıklamalar.
Türkiye İş Kurumu 200 sözleşmeli personel alacak

Türkiye İş Kurumu 200 sözleşmeli personel alacak

Türkiye İş Kurumu 200 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 Haziran 2022.
Başvurular açıldı... "İçimizden biri uzaya gidecek"

Başvurular açıldı... "İçimizden biri uzaya gidecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet’in 100’ncü yılında bir Türk’ün Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderileceğini açıkladı. Adaylar için başvurular, 23 Haziran 2022 saat 20.23’e kadar alınacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı olan 2023’te uzayda bir Türk olacak. Türk Uzay Yolcusu Uluslararası Uzay İstasyonu’na bilimsel araştırmalar için gönderilecek. Seçilecek 2 adaydan biri 10 gün süreyle istasyonda kalacak.
MTA 70 sözleşmeli personel alacak

MTA 70 sözleşmeli personel alacak

MTA 70 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022.
Oyunculuğu bıraktı mı?

Oyunculuğu bıraktı mı?

Koltuk değnekleri ile görüntülenen Düzyatan iddialara ilk kez net bir cevap verdi.