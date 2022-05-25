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2 çocuğun derede ölümünde belediyeler 'asli' kusurlu bulundu

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, geçen yıl sağanak nedeniyle derenin taşmasıyla suya kapılan Burak Önder (9) ve Mustafa Aslan'ın (13) ölümüyle ilgili bilirkişi heyeti raporunda, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Ergene Belediyesi 'asli' kusurlu bulundu. Raporda, olayın yaşandığı bölgedeki yolda oluşan deformasyona müdahale edilmediği de belirtilerek, yolun bakımından sorumlu idarenin ise 'tali' kusurlu olduğu kaydedildi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 25 Mayıs 2022 12:31
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2 çocuğun derede ölümünde belediyeler 'asli' kusurlu bulundu

Ergene ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, 25 Haziran 2021'de, sağanak nedeniyle derenin taşmasıyla kıyıda oyun oynayan Burak Önder, kardeşi Barış Önder ile arkadaşları Mustafa Aslan, suya kapıldı. Dere üzerindeki kanalizasyon künkleri içinde yaklaşık 500 metre mesafedeki dere yağına sürüklenen çocuklardan Burak Önder ile Mustafa Aslan hayatını kaybetti, Barış Önder ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Çocukların ölümünün ardından Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında; İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Dr. Murat Kuruoğlu, Dr. Fethi Kadıoğlu ve Dr. Oral Yağcı'dan oluşan bilirkişi heyeti, bölgede 10 Şubat'ta inceleme yaptı. Yaklaşık 2 saat süren incelemede heyet, çocukların içinde sürüklendiği beton künkleri metrelerle ölçtü. Boğulmaktan son anda kurtarılan Barış Önder de heyete olay günü yaşadıklarını anlattı.

'İNSAN GİRİŞİNİ ENGELLEYEN ÖNLEM ALINMAMIŞ'

Bilirkişi heyeti, hazırladığı raporu Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu. Raporda, olayda herhangi bir kasıt bulunmazken, kaza olarak nitelendirildi. Olayın meydana gelmesinde, hidrolik olarak açık kanalın etrafında; insan girişini engeller nitelikte tel, çit ve benzeri herhangi bir önlem alınmamış olmasının etkisine dikkat çekilen raporda "Benzer şekilde yolun kenarında zemin altında yer alan betondan yapılmış yaklaşık 200 metre uzunluğundaki boru menfezlerin ağzında boruya katı madde girişini engeller nitelikte koruyucu bir ızgaranın olay sarihinde bulunmuyor olması da başka bir etken olarak değerlendirilmiştir" denildi.

'KANALI USULÜNE UYGUN KAPAMAYAN İDARE ASLİ KUSURLU'

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün asli kusurlu bulunduğu raporda, "2016-2017 yılları arasında açık kanalı kapalı kanal haline getiren idarenin belirlenmesi gerekmektedir. Bu idareler kapsamında ise Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden hangisinin kanalı kapalı hale getirdiğinin belirlenmesi halinde, kapalı kanal yaparken gerek kanal girişlerinin güvenliğinin sağlanmaması gerek yoldan gelen suyun taşkın yapmasına neden olması kapsamında, su kenarında bulunan menfezlerin ani suyla yaşamlarını yitirmesine neden olduğu değerlendirmesi yapılmıştır. Bu nedenle bu işleri yapan idarenin gerekli özeni borunun yerine getirilmemiş olması karşısında, 2016-2017 arasında kapalı kanalı usule uygun yapmayan idarenin asli kusurlu olduğu takdiri savcılığınıza ait olmak üzere değerlendirilmiştir" denildi.

'YOLDA DEFORMASYONA MÜDAHALE EDİLMEMİŞ'

Raporda ayrıca olayın meydana geldiği bölgede otoyolun menfez bölgesinde oluşan deformasyona da müdahale edilmediği kaydedildi. Otoyolun bakımından sorumlu belediyenin bu nedenle tali kusurlu bulunduğu raporda, "Bu açıdan 2016 yılında kapalı kanal yaparken bu kanalın yola etkisinin göz önüne alınmadığı yoldaki deformasyon artışıyla sabittir. Deformasyonlar olmasına rağmen yol bakımı sırasında da 2018 yılından olayın olduğu tarihe kadar da müdahale edilmediği de görülmektedir. Bu açıdan yolun bakımından sorumlu idarenin tarihleri göz önüne alarak belirlenmesi ve bu idarenin olayın oluşumunda denetim eksikliği kapsamında takdiri savcılığınıza ait olmak üzere tali kusurlu olduğu değerlendirmesi yapılmıştır" denildi.

Öte yandan bilirkişi raporunda, Mustafa Aslan'ın babası Hüseyin Aslan ve Burak Önder'in babası Mehmet Önder'in de ifadelerine yer verildi. Her iki baba da yağmur sularının bölgede sürekli biriktiğini, bu durumu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (TESKİ) dilekçeyle bildirdiklerini aktardı. Aileler, uyarılara rağmen önlem almayan Ergene Belediyesi, TESKİ yetkilileri ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden davacı ve şikayetçi olduklarını kaydetti.

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