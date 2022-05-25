Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki: Vakfın faaliyetleri ortadadır

Ehliyet sınavında soru şekli değişti, Bakan Özer detayları açıkladı
Ehliyet sınavında soru şekli değişti, Bakan Özer detayları açıkladı
Beştepe'de 3600 ek gösterge ve kripto para toplantısı
Beştepe'de 3600 ek gösterge ve kripto para toplantısı
Bakan Dönmez: Yerli ve milli jeneratörde seri üretime geçeceğiz
Bakan Dönmez: Yerli ve milli jeneratörde seri üretime geçeceğiz
Benzinli araçlar elektrikli olacak
Benzinli araçlar elektrikli olacak
FETÖ'nün darbe girişimi davalarının tümü tamamlandı
FETÖ'nün darbe girişimi davalarının tümü tamamlandı
Altının gram fiyatı 970 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 970 lira seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL 16,24 seviyelerinde işlem görüyor
Dolar/TL 16,24 seviyelerinde işlem görüyor
LPG'ye zam geliyor
LPG'ye zam geliyor
MGK toplanıyor Yunanistan'ın silahlanması ve NATO krizi masada
MGK toplanıyor Yunanistan'ın silahlanması ve NATO krizi masada
İşte Erdoğan'a sunulan 'kira artışı' düzenlemesi
İşte Erdoğan'a sunulan 'kira artışı' düzenlemesi
Dünya evine girmek, dünyanın parası
Dünya evine girmek, dünyanın parası
5 Kamu kurumu toplamda 412 personel alacak
5 Kamu kurumu toplamda 412 personel alacak
AK Parti'den seçim strateji toplantısı: Yeni ekonomi modeli masada
AK Parti'den seçim strateji toplantısı: Yeni ekonomi modeli masada
Kovid izninde 25 bin mahkum iş buldu
Kovid izninde 25 bin mahkum iş buldu
Toplu taşımada maske zorunluluğu devam edecek
Toplu taşımada maske zorunluluğu devam edecek
TÜRGEV ve Ensar Vakfından Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap
TÜRGEV ve Ensar Vakfından Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap
Bakanlıklar kira artışlarını ele aldı
Bakanlıklar kira artışlarını ele aldı
Maden ocağındaki göçükte 1 işçi hayatını kaybetti
Maden ocağındaki göçükte 1 işçi hayatını kaybetti
G20 ülkeleri arasında en yüksek gıda enflasyonu Türkiye'de
G20 ülkeleri arasında en yüksek gıda enflasyonu Türkiye'de
Çocukları darbeden kurs görevlisi adli kontrolle serbest
Çocukları darbeden kurs görevlisi adli kontrolle serbest
Pençe-Kilit operasyonu şehidi 5 asker aynı karede
Pençe-Kilit operasyonu şehidi 5 asker aynı karede
Vaka sayıları yeniden 1000'in üzerine çıktı
Vaka sayıları yeniden 1000'in üzerine çıktı
Bakan Soylu: Amanoslar Hatay'dan Adıyaman'a kadar temizlendi
Bakan Soylu: Amanoslar Hatay'dan Adıyaman'a kadar temizlendi
Belediyeler artık kimlik numarasıyla sorgulama yapamayacak
Belediyeler artık kimlik numarasıyla sorgulama yapamayacak
YKS'de geçen yıl başarı ortalaması en yüksek iller
YKS'de geçen yıl başarı ortalaması en yüksek iller
ÇAYKUR'dan çay üreticilerine ürünleri hasat edin çağrısı
ÇAYKUR'dan çay üreticilerine ürünleri hasat edin çağrısı
Pençe Kilit operasyonunda şehit sayısı 5'e yükseldi
Pençe Kilit operasyonunda şehit sayısı 5'e yükseldi
HSK 2022 Nisan dönemi terfi çalışmalarını tamamladı
HSK 2022 Nisan dönemi terfi çalışmalarını tamamladı
Türkiye'de illere göre kişi başına düşen otomobil sayısı
Türkiye'de illere göre kişi başına düşen otomobil sayısı
Bakan Varank, uzaya gitmek için başvuran kişi sayısını açıkladı
Bakan Varank, uzaya gitmek için başvuran kişi sayısını açıkladı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki: Vakfın faaliyetleri ortadadır

Kurtulmuş: Vakfın yapılan hibeler sonucunda faaliyetlerinin geldiği nokta da ortadadır. New York'ta Manhattan'ın göbeğinde 21 katlı bir yurt binasının kaba inşaatını bitirmiştir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Mayıs 2022 13:26
Yazdır
Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki: Vakfın faaliyetleri ortadadır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin, "Bunlara cevap vererek vakit harcamak istemeyiz ama Kılıçdaroğlu'nun dün akşam yaptığı şey, Hitler'in propaganda bakanı Goebbels'e rahmet okutacak bir profesyonelliktedir." dedi.

Kurtulmuş, Anadolu Yayıncılar Derneği'nin düzenlediği "Anadolu Sohbetlerine" konuk oldu.

Bir soru üzerine, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarına tepki gösteren Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun dün akşamki "yalan yanlış" sözleriyle Türkiye kamuoyunu adeta esir aldığını belirtti.

"Hem seviyesiyle hem yalan yanlış söyledikleriyle, maalesef Türkiye siyasetinin seviyesini düşürmüş oldu" diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Oldukça haksız, oldukça edepsiz, oldukça seviyesiz sözleri ile Türkiye'nin öncelikle seçilmiş Cumhurbaşkanına ağır bir hakarette bulunmuş oldu. Cumhurbaşkanının, işte Türkiye dışına kaçacağı gibi bir yalanı söyleyerek kendisini rezil etmiş oldu. Çünkü Cumhurbaşkanımızın ve bizlerin her hal ve şart içerisinde bu memlekette, ömrümüzün sonuna kadar Allah'ın izniyle mücadele edeceğimizi ve milletin hayrına olacak işler için gayretle çalışacağımızı en az bizim kadar Sayın Kılıçdaroğlu da biliyor. Dolayısıyla olmayacak, olması mümkün olmayan bir konu etrafından algı oluşturmaya çalıştı. Kaldı ki konuştuklarının içeriği itibarıyla da bomboştur."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türk çocuklarının eğitimine katkıda bulunmak için ABD'de yurt yapan bir vakfı zan altında koyacak ağır sözler söylediğini vurgulayan Kurtulmuş, bu vakfın Amerikan yasalarına göre faaliyet gösterdiğini ve harcadığı her kuruşunun Amerikan hükümet kurumlarının denetimine tabi olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, "Bu anlamda da vakfın, bu yapılan hibeler sonucunda faaliyetlerinin geldiği nokta da ortadadır. New York'ta, Manhattan'ın göbeğinde 21 katlı bir yurt binasının kaba inşaatını bitirmiştir. Burada, nereye ne kadar para harcandığını eğer çok merak ediyorlarsa gitsinler resmi olarak şikayet dilekçesinde bulunsunlar ve bunun cevabını Amerikan makamlarından alsınlar." diye konuştu.

- "Türkiye'yi meşgul etmiştir"

Kılıçdaroğlu'nun karşılığı olmayan bir yalanı, hiçbir şekilde gerçek olmayan bir sözü söyleyerek Türkiye'yi meşgul ettiğini, Türk halkını yanılttığını da dile getiren Kurtulmuş, bir siyasetçinin yapmaması gereken temel yanlışlardan birisini yaptığını tekrarladı.

"Yine konuşmasında, epeydir sürdürdüğü tehdit dilini bir adım daha öteye götürerek, hukuk bilgisinden yoksun, tam bir kara cehalet örneği ortaya koymuştur." ifadesini kullanan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyor ki, 'eğer şimdiden bu yaptıklarınıza ey bürokratlar vazgeçerseniz cezanızı indiririm'. Sen kimsin de ceza indiriyorsun? Eğer kaldı ki bir bürokrat herhangi bir şekilde yasa dışı bir işlem yapıyor ve bu işleme veya vesile oluyorsa bunun yargı önünde hesap vermesi açıktır. Önceden yaptığı bir ara da hatırlarsınız, 'Şu tarihten sonra imza atan bürokratlar hesap verecekler' dedi. Hukukta böyle bir şey olmaz, bir adam yasa dışı bir şey yapıyorsa ne zaman yapmış olursa olsun onun hesabını verir. Dolayısıyla burada da hukuk bilgisinden yoksun bir kara cehalet ortaya konulmuştur.

Bunlara cevap vererek vakit harcamak istemeyiz ama Kılıçdaroğlu'nun dün akşam yaptığı şey, Hitler'in propaganda bakanı Goebbels'e rahmet okutacak bir profesyonelliktedir. Goebbels bile herhalde mezarında sağdan sola dönüyordur, 'Benden daha iyi bu işleri yapan, kara propaganda yapabilen birisi gelmiş' diye. Kılıçdaroğlu'nun söylediklerini eğer duyuyor olsaydı hayret ederdi. Dolayısıyla yanlıştır. Türkiye siyasetinin seviyesini düşürmüştür."

Siyasette mücadele ve siyasi rekabet olabileceğine vurgu yapan Kurtulmuş, "Siyasette hatta bu anlamda fikri kavgalar da olur ama bu kavgalar fikri düzeyde siyasi perspektifler açısından verilir." sözlerini sarf etti.

Türkiye'nin geçmişte nice siyasetçiler gördüğünü hatırlatan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

KAPAT [X]

"Hiçbir görüşleri ortak olmayan siyasetçilerin nezaket içerisinde birbirlerini eleştirdiklerini, hatta yerden yere vurduklarını hatta kamuoyunun önünde rezil etmeye çalıştıklarını biliyoruz ama kimse ne iftira atmıştır ne yalan söylemiştir ne kara propagandalara tevessül etmiştir. Bu, Türkiye siyasetinde görülmemiş bir şeydir. Hem siyasetin, maalesef zehirlenmesidir, seviyesinin düşürülmesidir hem de aynı zamanda Türkiye'de devlet geleneğinde olmayan bir şeyi Sayın Kılıçdaroğlu siyasetin gündemine taşımıştır. O da parmak sallayarak, siyasetçinin kamu görevlilerinden hesap sorması meselesi. Demokraside şunu görmek lazım, hesabın verildiği bir tek yer vardır, demokratik anlamda, o da sandıktır. Sandıkta gidersiniz, millete hesabını sorar ve zaten şimdiye kadar Türkiye'de kurulmuş olan bütün sandıklarda da milletimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nden hesap sormuştur. Ta 1963'teki, hatta 50'den itibaren başlayalım. 50'den itibaren bütün sandıklarda, 46 sandığında da hesap sormuştur ama CHP o zamanki tek parti dönemi el çabukluğu marifet ile o seçim sonuçlarını değiştirmiştir."

Bunu en çok CHP'lilerin bildiğini aktaran Kurtulmuş, "Yasa dışı işlerden dolayı hesap vermek ise her zaman, her gün, herkes için vaki olabilecek bir şeydir." görüşünü paylaştı.

- "Türk siyasi tarihine bir kere daha olumsuz bir not düşmüştür"

Demokrasilerde hesabı, siyasi hesabı milletin soracağına dikkati çeken Kurtulmuş, hukuki olarak hesabın da mahkemelerde sorulacağını yineledi.

Kurtulmuş, "Hiçbir siyasetçinin böyle ceza belirlemek, ceza indirimini tayin etmek, şu tarihten önce yapılan cezaları suç, ondan önce ya da ona yapılanları suç değilmiş gibi göstermek ne haddinedir? Böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu, dün akşamki biraz kara propaganda, biraz kara cehalet kokan konuşmaları ile Türk siyasi tarihine bir kere daha olumsuz bir not düşmüştür." açıklamasında bulundu.

Milletin bunları kaydettiğini ve 2023'te sandıkta bunun hesabını soracağını dile getiren AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Biraz da Kılıçdaroğlu'nun herhalde hem kendi içerisinde, parti içerisinde hem de kendi bileşenleri arasında adaylığına karşı birtakım karşı çıkanlar olduğunu görüyor. Bunu da telafi etmek için kendi adaylığının pekiştirilmesi için böylesine bir zırva çıkışı gerçekleştirmek istediği görülüyor. Allah itidal versin, akıl versin, izan versin, feraset versin ve Türkiye'de halkın faydasına olacak siyaset yapma becerisini kazansın.

Bundan sonra kazanır mı bilmiyorum ama en azından biz böyle insani bir temennide bulunmak durumundayız. Yazık oldu. Türkiye için şunu da söyleyeyim, bir hafta sonra Kılıçdaroğlu'na ya şunu söylemiştiniz deseniz, hatırlamayacaktır. Eline tutuşturulan kağıtları konuşmuş ve hatırlamayacaktır. Geçmişte olduğu gibi birçok söyledikleri yalanları kendisi de unuttu. Şimdi arşivi açsanız belki zar zor hatırlar. Dolayısıyla yazık oldu, kendisine yazık etmiştir Kılıçdaroğlu bu çıkışıyla. Kategorik olarak söylediği her şeyi reddediyoruz. Dün akşam söylediklerini reddediyoruz. Hiçbirisinde doğruluk payı yoktur ve milletimiz de bunun gereğini yapacaktır."

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
'Özal'ın yaptığı Boğaziçi Köprüsü'nden geçen ne ödüyorsa aynısını ödeyeceksiniz'
'Özal'ın yaptığı Boğaziçi Köprüsü'nden geçen ne ödüyorsa aynısını ödeyeceksiniz'
'2053'e gelindiğinde 198 milyar dolarlık ulaştırma altyapı yatırımı tamamlamış olacak'
'2053'e gelindiğinde 198 milyar dolarlık ulaştırma altyapı yatırımı tamamlamış olacak'
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan Etik Haftası mesajı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan Etik Haftası mesajı
'Cumhurbaşkanımız, 'kaçmak' fiiliyle yan yana konulabilecek ülkedeki son kişi'
'Cumhurbaşkanımız, 'kaçmak' fiiliyle yan yana konulabilecek ülkedeki son kişi'
Cumhurbaşkanımız hiçbir müfteriden kaçmadı
Cumhurbaşkanımız hiçbir müfteriden kaçmadı
Yargıtay açıkladı: Eşi küçük düşürmek boşanma sebebi
Yargıtay açıkladı: Eşi küçük düşürmek boşanma sebebi

Bu Habere Tepkiniz

Bir enstitü e-devletten alınan belgeyi kabul ediyor, diğeri etmiyor

Bir enstitü e-devletten alınan belgeyi kabul ediyor, diğeri etmiyor

Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımlarında bir enstitü e-devletten alınan belgeleri kabul ederken bir başka enstitü kabul etmiyor!
Tez konuları ilan şartı olmaya devam ediyor!

Tez konuları ilan şartı olmaya devam ediyor!
Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/297/katarakt-tedavileri-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=katarakt
TİGEM ile Rekabet Kurumu görevde yükselme davalarında karar çıktı

TİGEM ile Rekabet Kurumu görevde yükselme davalarında karar çıktı

Danıştay 2. Dairesi, TİGEM ile Rekabet Kurumu görevde yükselme davalarına açılan davayı karara bağladı
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memur yapılan zabıtanın 'maktu fazla çalışma ücreti' talebi haklı bulundu

Memur yapılan zabıtanın 'maktu fazla çalışma ücreti' talebi haklı bulundu

Danıştay 2. Dairesi, belediyede zabıta memuru olarak görev yapan davacı tarafından, Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne memur olarak atanmasına ilişkin işlemin iptal edilmesi üzerine geriye dönük olarak alacağı mali haklara 'maktu fazla çalışma ücreti'nin de eklenmesi gerektiğine karar verdi.
İkinci dağılım yapılmazsa merkezi alımda çok az kadro ilan edilecek!

İkinci dağılım yapılmazsa merkezi alımda çok az kadro ilan edilecek!

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, 2022 yılının ikinci serbest memur dağılımını kısa süre içerisinde yapmazsa KPSS merkezi yerleştirmelerinde çok az sayıda kadro ilan edilecek!
2022 KPSS başvuruları başladı

2022 KPSS başvuruları başladı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün 2022 KPSS başvurularının başladığını duyurdu
İçeriden yükselmeler, akademik ilanları kişiye özel hale getiriyor!

İçeriden yükselmeler, akademik ilanları kişiye özel hale getiriyor!

Yükseköğretim kurumları bünyesinde görev yapmakta olan öğretim görevlisi/araştırma görevlilerinin içeriden öğretim üyesi kadrosuna geçişlerinde dışarıdan başvuruyu engellemek için yazılan şartlar ilanlara başvuruyu tamamen engelliyor!
Temmuz katsayı artışından yararlanmak için Temmuz ayını beklemek gerekir mi?

Temmuz katsayı artışından yararlanmak için Temmuz ayını beklemek gerekir mi?

15 Haziran 2022 maaşını alıp emekli olmak mı, yoksa 15 Temmuz 2022 maaşını alıp emekli olmak mı daha iyi olur?
Özel okullarda görev yapanlar, uzman ve başöğretmenliğe nasıl başvuru yapacak?

Özel okullarda görev yapanlar, uzman ve başöğretmenliğe nasıl başvuru yapacak?

Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen/uzman öğretmenlerin uzman öğretmen/başöğretmen unvanına başvuruda bulunabilecekler. işte o açıklamalar.
Türkiye İş Kurumu 200 sözleşmeli personel alacak

Türkiye İş Kurumu 200 sözleşmeli personel alacak

Türkiye İş Kurumu 200 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 Haziran 2022.
Başvurular açıldı... "İçimizden biri uzaya gidecek"

Başvurular açıldı... "İçimizden biri uzaya gidecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet’in 100’ncü yılında bir Türk’ün Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderileceğini açıkladı. Adaylar için başvurular, 23 Haziran 2022 saat 20.23’e kadar alınacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı olan 2023’te uzayda bir Türk olacak. Türk Uzay Yolcusu Uluslararası Uzay İstasyonu’na bilimsel araştırmalar için gönderilecek. Seçilecek 2 adaydan biri 10 gün süreyle istasyonda kalacak.
MTA 70 sözleşmeli personel alacak

MTA 70 sözleşmeli personel alacak

MTA 70 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022.
Oyunculuğu bıraktı mı?

Oyunculuğu bıraktı mı?

Koltuk değnekleri ile görüntülenen Düzyatan iddialara ilk kez net bir cevap verdi.