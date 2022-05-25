Bakan Kasapoğlu 4. Sosyal Medya Ödül törenine katıldı



Sosyal Medya Anadolu buluşmaları kapsamında Nevşehir Ak parti milletvekili Mustafa Açıkgöz''ün himayelerinde 2 gün süren Çalıştaya Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu da katıldı.

Medya Platformu ve MİSMED tarafından düzenlenen Sosyal Medya Ödülleri ve Medya Platformu Büyük Sosyal Medya Çalıştayı 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde Nevşehir Kapadokya Crowne Plaza Otel de gerçekleştirildi.

Bu yıl 4.'sü düzenlenen Medya Platformu ve MİSMED Sosyal Medya derneğinin geleneksel hale getirdiği Sosyal Medya Ödülleri etkinliği bu yıl Hacı Bektaş Veli adına düzenlendi.

Medya Platformu ve MİSMED bünyesinde gerçekleştirilen programa Dezenformasyonla ve siber zorbalıkla mücadele eden, dilimiz Türkçeyi doğru kullanan ve sosyal medya ahlakına uygun içerikler üreten değerli katılımcılarla ödüllerini buluşturdu.

İki gün süren "Dijital Çağda Aile ve Gençlik" konulu çalıştay programı ise neslimizi korumak, sosyal medya ve gidişatına yönelik önemli katkılar sağladı.

Çalıştaya Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş, Yazıhüyük Belediye Başkanı Cengiz Çavdar, MİSMED Sosyal Medya Derneği Başkanı Ferdi Dinç, Medya Platformu başkanı Ahmet Durkaya, DERSİAD Başkanı Mustafa Çınar, Eğitimci, Yazar, Mv. Danışmanı Metin Sakınç ve çok sayıda STK temsilcileri, öğrenci ve davetli katıldılar. Sosyal Medya Çalıştayı ve Sosyal medya ödüllerine ayrıca çok sayıda Profesör akademisyenler ve medya ve basının güçlü isimleri ile birçok fenomen katıldı. Hacı Bektaş Veli 4.Sosyal Medya Ödülleri Nevşehir'de sahiplerini buldu.

MİSMED'İ TEBRİK EDİYORUM"

Çalıştayda konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Hem aile hem gençlik bir toplumun hem bugününü hem yarınını ilgilendiren iki ana grup, iki ana konu. O yüzden böyle bir başlıkla toplantı gerçekleştirilmesi önemli. Ben bu toplantıyı tertip eden MİSMED Sosyal Medya Derneği'ni tebrik ediyorum.

Sosyal medya hep gündemimizde olan bir konu. Doğru kullanılması hepimizi yakından ilgilendiriyor. Bazen hepimizi çok müspet şekilde etkilediği gibi, bağımsızlık gibi sorunlara yol açabilecek bir konudan bahsediyoruz aynı zamanda. Aile ve sosyal medyanın enine boyuna irdelenmesi bizim için ayrı bir ehemmiyet arz ediyor.

Ak Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, çalıştaya katkı sunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na bir plaket takdim etti.

Gençlik, ülke ve millet olarak hep umudumuz olan medeniyetimizin taşıyıcısı bir kitleyi ifade ediyor. O yüzden gençlerimizi, ailelerimizi yarınlara hazırlama hem pek çok tehdide maruz olan bu iki kitleyi doğruya, güzele yönlendirme hepimiz için bir sorumluluk.

Gençlik haftasındayız. Pek çok etkinlik gerçekleştirdik. Biliyoruz ki gençlerimiz yetenekleri ve dünyaya bakışlarıyla herkese örnek olacak."