Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan tahsil edilen tazminatı bağışladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tahsil edilen manevi tazminatlardan 150 bin TL'lik kısmı davaya konu olan vakıflara bağışladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Mayıs 2022 15:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bir süre önce Yargıtay'dan onanarak kesinleşen davalar nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan tahsil edilen manevi tazminatlardan 150 bin TL'nin, Kılıçdaroğlu'nun haksız ithamlarla hedef aldığı vakıflara bağışlandığını duyurdu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız