Futbol takımlarının transfer yapabileceği tarihler belli oldu

Başvurular açıldı... "İçimizden biri uzaya gidecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet’in 100’ncü yılında bir Türk’ün Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderileceğini açıkladı. Adaylar için başvurular, 23 Haziran 2022 saat 20.23’e kadar alınacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı olan 2023’te uzayda bir Türk olacak. Türk Uzay Yolcusu Uluslararası Uzay İstasyonu’na bilimsel araştırmalar için gönderilecek. Seçilecek 2 adaydan biri 10 gün süreyle istasyonda kalacak.