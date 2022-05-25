Bakan Kurum'dan 'kira artışı' düzenlemesi açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kira fiyatlarını bir düzenleme altına alacak çalışmayı bir hafta 10 gün içerisinde tamamlayıp milletimizle paylaşacağız." dedi.

Bakan Kurum, Güngören Gençosman Mahallesindeki kentsel dönüşüm projesi temel atma töreni sonrası basın mensuplarının kira artışlarıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Bugüne kadar vatandaşların yanında olduklarını ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerini vurgulayan Kurum, "Aslında Cumhuriyet tarihinin en büyük kentsel dönüşüm seferberliğini yaptık ve 1 milyon 130 bin rakamına ulaştık. Bu yıl ağustos ayında Sayın Cumhurbaşkanımız yeni bir konut hamlesini vatandaşlarımıza müjdeleyecek. Burada aidat öder gibi, kiranın da altında taksitlerle ev almaya devam edecek." diye konuştu.

Kovid-19 salgını süreciyle birlikte konut ve kiralarda yaşanan fiyat artışlarını yakinen takip ettiklerini aktaran Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

- "Çalışmayı tamamlayıp milletimizle paylaşacağız"

Bakan Kurum, yürütülen çalışma kapsamında vatandaşları enflasyona ezdirmeyeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Gerek kira artışlarının takibi noktasında gerekse bedelleri noktasında çalışmalar yapıyoruz. Yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız yapılacak düzenlemeleri milletimizle paylaşacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Biz gerek konut sektörünü gerekse diğer sektörleri tamamen takip ediyoruz. Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, yapılan icraatlara müsaade etmeyeceğiz. Mevzuat diyor ki, kira artış oranı enflasyon oranını geçemez. Kira bedelleri de rayiç bedelleri konutlarda 20'de 1'ini, ticari ünitelerde de 15'te 1'ini geçemez. Bu konuda hassas bir çalışma yürütüyoruz. Kira fiyatlarını bir düzenleme altına alacak çalışmayı bir hafta 10 gün içerisinde tamamlayıp milletimizle paylaşacağız."

- "Konut sahibini ve kiracıyı mağdur etmeyecek bir düzenleme olacak"

Fahiş kira artışlarıyla ilgili uygulanacak cezai yaptırımlar ve kira ücretlerinin tekrar düşürülmesine ilişkin yöneltilen soruyu da yanıtlayan Kurum, fırsatçılığa müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Bakan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz ne fırsatçılığa ne stokçuluğa müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Burada durumu bir fırsat görüp de kira artış oranının üzerinde artış söz konusu. Bununla ilgili hukuki süreci ilgili bakanlıklarımız zaten takip ediyor. Düzenlemede bunlarla ilgili de çalışacağız. Biz ne konut sahibini ne de kiracıyı mağdur etmeyecek bir düzenleme yapacağız. Fırsatçılığa da asla müsaade etmeyeceğiz. En kısa zamanda çalışma tamamlanacak. Fahiş artışları da birebir takip ediyoruz. Bu artışları yapanlarla ve konut fiyatlarıyla ilgili denetimlerimiz devam ediyor. Vatandaşımız müsterih olsun. Biz sosyal konut yapmaya da devam edeceğiz."