AK Parti'den açıklama: Asgari ücrete ara zam var mı?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kandemir'e yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle...

FAHİŞ FİYATLARLA MÜCADELE

Enflasyon yüzde 70'lere dayandı. Bu, çarşı pazara fiyat artışı olarak yansıyor. Etiketler her gün yukarı yönlü güncelleniyor. Alınan bir takım önlemler vardı. Fahiş fiyatla mücadele kurulları oluştu, stokçulara dair ceza artırımı, denetimler... Neden bir türlü önüne geçilemiyor? Atılan adımlar işe yaramıyor mu?

''TÜM DÜNYADA YAŞANAN KRİZİN ETKİLERİ''

Dünyada yaşanan bir kriz var pandemi sonrası dünyasında yanı başımızda devam etmekte olan bir savaş var. Dünyada hemen hemen bütün ülkeler enflasyonla mücadele etme gayreti içerisindeler. Hükümetimiz ciddi adımlar atıyor atmaya devam ediyor. Vatandaşımız bunun Türkiye'nin müstakil meselesi olmadığını görüyor. İstikrarlı hükümetin bu sorunların üstesinden gelebileceğini de görüyor. Mücadeleye devam edeceğiz. Attığımız adımların etkisini de görüyoruz sokakta. Sonbahardan itibaren enflasyonda hissedilir bir düşüş de olacak. Yaz süresi içerisinde de bunu hissedeceğiz. Çarşıda pazarda kademeli bir şekilde göreceğiz ki fiyatlarda iyileşme olacak.

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZDA ZAM VAR MI?

Yılbaşında asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarına ciddi bir zam yapıldı. Tarihi bir artış ama mevcut durumda enflasyonla alım gücü düştü. Temmuz ayında bir düzeltme beklentisi var? Nasıl bir çalışma var?

Milletimizin sokakta vatandaşımızın derdi bizim derdimiz. Orada bir problem varsa o problem bizim problemimiz. İlgili bakanlarımız konuyla ilgili çalışmalarını yapıyorlar.

Kira artışı da bir diğer mesele. Dün ilgili bakanların da katılımıyla bir toplantı yapıldı. Nasıl bir çözüm öngörülüyor?

Bakanlarımız yol haritasını açıklayacaklar.

Erken seçim olacak mı?

Seçimler tam zamanında yapılacak. Önümüzde 1 sene var. İstikrarı önemsiyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NUN VAKIF İDDİASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün grup toplantısında ortaya attığı bir iddia var. Kaçış planı yapıldığı iddiası. Bu iddiaya ilişkin de bir takım belgeler paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun bu söylemine, dile getirdiği iddiaya dair değerlendirmeniz nedir?

Bu bir iftira kampanyasıdır. Adeta mutfakta pişirilen gündemi okuyor. Önüne konan metni okuyor görüntüsü veriyor. Kılıçdaroğlu niçin Türkiye'nin önemli karar arefelerinde devreye girip gündemle alakası olmayan şeyleri siyasetin meselesi haline getiriyor? Şu anda şehitlerimizin cenazesi var. Zamanlaması son derece manidar. Bürokratları tehdit dili çok anormal. Bu çatışma dili toplumu kutuplaştırıyor. Siyasetin konusu olmayan meseleyi gündem yapıyor. Son açıklamaları son derece talihsiz.

Para transferine dair bilgiler Türkiye'den iki vakıftan ABD'deki vakfa para gönderildiğini söylüyor Sayın Kılıçdaroğlu. Ne iş yapıyor bu vakıf?

Zannediyorum her iki vakıf da kendi açıklamalarını yaptılar. Bunlar kamuya açık devletin incelediği yasal sınırlar içerinde yapılan çalışmalar. Bir vakfın yurt dışında öğrencilere olacak yardım faaliyeti oradaki FETÖ'cüleri rahatsız eder ancak. Siz kimin sözcülüğünü yapıyorsunuz? İlgili vakıflar yaptıkları açıklamalarda detaylarını veriyorlar. Eğer siz yasal sınırlar içerisinde hareket eden sivil toplum kuruluşlarını tehdit ederseniz bir vesayet arayışının uzantısıdır.

Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyali verilmişti. Yansımaları nasıl olur?

Cumhurbaşkanımız bir sinyal verdi. MGK sonrası bir itiraz varsa zannediyorum paylaşılacaktır. 'Uluslararası hukukun bize tanıdığı meşru zemin içerisinde üzerimize düşen her şeyi milletimizin güvenliği adına yapacağız' dedi Sayın Cumhurbaşkanımız.