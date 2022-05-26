Yunanistan'a kaçarken yakalanan 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 10 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 8'i tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Mayıs 2022 16:34
Dün güvenlik güçlerince İpsala ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yakalanan 10 FETÖ şüphelisinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K, E.Ç, Ü.O, Ş.G, O.K, R.B, M.K ve S.İ, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız