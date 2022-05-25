Lise öğrencisini dünya birincisi yapan proje: Cerrahlara yön gösterecek

İstanbul Bahçelievler'de yaşayan 4 kişilik ailenin en büyük çocuğu olan Cağaloğlu Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Emirhan Kurtuluş, yaklaşık 3 yıl süren çalışmasıyla MR görüntülerini alıp işleyerek 3 boyutlu sisteme aktaran ve beyin cerrahlarını hastayı nasıl ameliyat etmesi gerektiği konusunda yönlendiren bir yapay zeka sistemi geliştirdi. Ayrıca artırılmış gerçeklik gözlüğüyle cerrahların hasarlı beyni görmesini ve ameliyat öncesi prova yapabilmelerini de sağlayan Kurtuluş, çalışmasıyla ABD'de düzenlenen Regeneron International Science and Engineering Fair'de biyomedikal mühendisliği alanında dünya birincisi oldu. Stanford Üniversitesi'nde tam bursla okuma hakkı da kazanan Kurtuluş, aralık ayında gerçekleşecek olan Nobel ödül törenine de davet edildi.

'BEYİN CERRAHI OLMAK İSTİYORDUM; 8 YILLIK BİLGİMİ PROJEYLE ORTAYA ÇIKARDIM'

Ortaokulun son sınıfına kadar beyin cerrahı olmak istediğini dile getiren Kurtuluş, "Ben ortaokulun sonuna kadar beyin cerrahı olmak istiyordum. Sonrasında lisede mühendislikle çalışınca hayatta gerçekten yapmak istediğim şeyin bu olduğunu fark ettim. 8 yıldır üzerinde uğraşmış olduğum bir beyin cerrahı bilgi birikimim ve merakım var. Şimdi de yapay zekayla uğraşmak istiyorum, o zaman bu ikisini birleştirip ortaya proje koymalıyım dedim. Literatüre baktığım zaman gördüm ki, ameliyat planlama işleminde en baştan en sona kadar yapan bir yapay zeka sistemi yok. Bunu da ortaya ilk ben koyayım dedim" diye konuştu.

'DOKTORA BEYİN AMELİYATI PLANI SUNULUYOR'

Kurtuluş yaptığı çalışma hakkında, "Bir yapay zeka sistemi aracılığıyla hastaya minimum hasarı verecek beyin ameliyatı planını doktora sunuyorum. Hastanın MR görüntülerini benim sistemim alıyor ve doktora 'hastayı şu şekilde ameliyat edersen hasta minimum hasarla ameliyat masasından kalkar' diyor. Çalışmayla doktorlar, yapay zekayı kullanarak hastanın beynindeki farklı bölgeleri inceleyebilecek ve tümörün temas ettiği bölgeleri görebilecek" dedi.

'BİLİMSEL MERAKIMIN SEBEBİ DEDEM'

Bilimle tanışmasında en büyük etkenin dedesi olduğunu ifade eden Kurtuluş, "Bilimsel merakımın oluşmasının sebebinin dedem olduğunu söyleyebilirim. Küçüklüğümden beri kendisi bilimle uğraşmam için bana ilham kaynağı ve motive edici bir faktör olmuştur. Benim bilimsel konulara ilgi duymamın en büyük sebeplerinden bir tanesi küçüklüğümden itibaren yapmış olduğum bilim sohbetleridir diyebilirim" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'YE BİRDEN FAZLA UNVANLA DÖNECEĞİM'

Başarısından dolayı bütün aile bireylerinin mutlu olduğunu belirten Emirhan Kurtuluş, "Onlar da büyük bir gurur yaşamış oldular. Bundan sonraki hedeflerim sadece biyomedikal sektöründe değil hayatın farklı noktalarında yapay zekayı insan hayatı için kullanarak hem insan hayatını daha iyi bir hale getirmek hem de yaşam kalitesini yükseltmek. Vatanıma olabilecek en büyük hizmeti yapmayı hedefliyorum. O yüzden gelecekte Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorum. Beni bir ya da birden fazla unvanla görme şansınız çok yüksek. Birincisi büyük bir teknoloji şirketi hayalim var, onunla göreceksiniz. Bir de akademisyen kimliğim ve akademik çalışma kimliğimi bırakmayı planlamıyorum. Bir yandan akademiyle uğraşan bir yandan da büyük bir teknoloji şirketiyle insanlığa hizmet veren biri olarak göreceksiniz" ifadelerini kullandı.