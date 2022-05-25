Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Mesele kaçmaksa siz bu işin kitabını yazdınız

Uzaya giden ilk Türk olmak için 2 günde 31 bin başvuru yapıldı
Uzaya giden ilk Türk olmak için 2 günde 31 bin başvuru yapıldı
Lise öğrencisini dünya birincisi yapan proje: Cerrahlara yön gösterecek
Lise öğrencisini dünya birincisi yapan proje: Cerrahlara yön gösterecek
Dolar 16,35 TL sınırını geçti
Dolar 16,35 TL sınırını geçti
AK Parti'den açıklama: Asgari ücrete ara zam var mı?
AK Parti'den açıklama: Asgari ücrete ara zam var mı?
Bakan Kurum'dan 'kira artışı' düzenlemesi açıklaması
Bakan Kurum'dan 'kira artışı' düzenlemesi açıklaması
Bakan Koca'dan 'özlük hakkı' açıklaması: Bu ay Meclise gelir
Bakan Koca'dan 'özlük hakkı' açıklaması: Bu ay Meclise gelir
Kılıçdaroğlu'ndan muhtarlara: Hepinize birer asistan vereceğim!
Kılıçdaroğlu'ndan muhtarlara: Hepinize birer asistan vereceğim!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı: Yasal yollara başvuracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı: Yasal yollara başvuracağız
YÖK'ten 'öğrenci affı' açıklaması: Deneyimimizi paylaşacağız
YÖK'ten 'öğrenci affı' açıklaması: Deneyimimizi paylaşacağız
Cahit Özkan'ın yerine gelen isim belli oldu
Cahit Özkan'ın yerine gelen isim belli oldu
Ehliyet sınavında soru şekli değişti, Bakan Özer detayları açıkladı
Ehliyet sınavında soru şekli değişti, Bakan Özer detayları açıkladı
Beştepe'de 3600 ek gösterge ve kripto para toplantısı
Beştepe'de 3600 ek gösterge ve kripto para toplantısı
Bakan Dönmez: Yerli ve milli jeneratörde seri üretime geçeceğiz
Bakan Dönmez: Yerli ve milli jeneratörde seri üretime geçeceğiz
Benzinli araçlar elektrikli olacak
Benzinli araçlar elektrikli olacak
FETÖ'nün darbe girişimi davalarının tümü tamamlandı
FETÖ'nün darbe girişimi davalarının tümü tamamlandı
Altının gram fiyatı 970 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 970 lira seviyesinden işlem görüyor
LPG'ye zam geliyor
LPG'ye zam geliyor
MGK toplanıyor Yunanistan'ın silahlanması ve NATO krizi masada
MGK toplanıyor Yunanistan'ın silahlanması ve NATO krizi masada
İşte Erdoğan'a sunulan 'kira artışı' düzenlemesi
İşte Erdoğan'a sunulan 'kira artışı' düzenlemesi
Dünya evine girmek, dünyanın parası
Dünya evine girmek, dünyanın parası
5 Kamu kurumu toplamda 412 personel alacak
5 Kamu kurumu toplamda 412 personel alacak
AK Parti'den seçim strateji toplantısı: Yeni ekonomi modeli masada
AK Parti'den seçim strateji toplantısı: Yeni ekonomi modeli masada
Kovid izninde 25 bin mahkum iş buldu
Kovid izninde 25 bin mahkum iş buldu
Toplu taşımada maske zorunluluğu devam edecek
Toplu taşımada maske zorunluluğu devam edecek
TÜRGEV ve Ensar Vakfından Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap
TÜRGEV ve Ensar Vakfından Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap
Bakanlıklar kira artışlarını ele aldı
Bakanlıklar kira artışlarını ele aldı
Maden ocağındaki göçükte 1 işçi hayatını kaybetti
Maden ocağındaki göçükte 1 işçi hayatını kaybetti
G20 ülkeleri arasında en yüksek gıda enflasyonu Türkiye'de
G20 ülkeleri arasında en yüksek gıda enflasyonu Türkiye'de
Çocukları darbeden kurs görevlisi adli kontrolle serbest
Çocukları darbeden kurs görevlisi adli kontrolle serbest
Pençe-Kilit operasyonu şehidi 5 asker aynı karede
Pençe-Kilit operasyonu şehidi 5 asker aynı karede
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Mesele kaçmaksa siz bu işin kitabını yazdınız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki göstererek, ''Mesele kaçmaksa eğer siz bu işin kitabını yazdınız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Mayıs 2022 18:19
Yazdır
Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Mesele kaçmaksa siz bu işin kitabını yazdınız

Güngören Gençosman Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesinin temel atma töreninde konuşan Kurum, projenin yatay mimarisi, yeşil alanları ve depreme dayanıklı yapılarıyla İstanbul'un gözde dönüşüm projelerinden biri olacağını söyledi.

Deprem riskine dikkati çeken Bakan Kurum, "Türkiye'nin deprem noktasındaki en riskli bölgelerinin başında da İstanbul gelmektedir. İstanbul'dan başlamak üzere 81 ilimizde tedbirler alacağız, evlerimizi, iş yerlerimizi depreme karşı dayanıklı hale getireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2012 yılında ilan ettikleri 'Türkiye'nin Her Yerinde Deprem Dönüşümü' hedefiyle tam 3 milyon konutumuzu dönüştürdük. 12 milyon vatandaşımızın hayatını hamdolsun güvence altına aldık. Şu anda ülkemizin dört bir yanındaki şantiyelerde harıl harıl çalışıyoruz. Yatırım bedeli 120 milyar lira olan 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konutumuzu inşa ediyoruz." şeklinde konuştu.

İstanbul'da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına değinen Kurum, İstanbul'un 39 ilçesinde 140 bin konutun dönüşümünün süratle devam ettiğini aktardı.

Temeli atılan 300 konutun teknik özelliklerini anlatan Kurum, proje maliyetinin yaklaşık 222 milyon lira olduğunu dile getirdi.

Siyaseti millete hizmet amacıyla bir maraton koşusu olarak gördüklerini belirten Kurum, İstanbul'a son 28 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük eserlerini kazandırdıklarını ifade etti.

Millet bahçeleri projeleri üzerinde de duran Kurum, şöyle konuştu:

"Bugün bu şehre tam 46 millet bahçesi kazandırıyoruz. 2,2 milyon metrekare büyüklüğünde 13 millet bahçesinin yapımını tamamladık. Diğer bahçelerimizin de yapımına süratle devam ediyoruz. Güngören'imize de toplam büyüklüğü 56 bin metrekareye ulaşan 2 millet bahçemizi yapıyoruz. Söz verdiğimiz gibi, Güngören Millet Bahçemizde artık son aşamaya geldik. Güneştepe Millet Bahçemizin de yapımına başladık. Hiç şüphe yok ki İstanbul'daki en özel projemiz, Atatürk Havalimanı Millet Bahçemiz olacak. Pazar günü, 145 bin 300 fidanımızı toprakla buluşturacağız. Tamamlandığında, bilim merkezlerinden bisiklet yollarına, spor alanlarından sanat atölyelerine ve yeşil alanlarına kadar pek çok sosyal donatıyla muhteşem bir yaşam alanı olacak."

Kurum, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesinde yüz binlerce İstanbulluyla birlikte büyük bir coşku ve heyecanla kutlayacaklarını dile getirerek, vatandaşları etkinliğe davet etti.

Muhalefetin millet bahçesi projesine de karşı çıktığını aktaran Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mega projeleri mahkeme salonlarına taşıyanlar, taş üstüne taş koymayanlar buna da karşı çıkıyorlar. Planımızı, projemizi açıklamamıza rağmen buraya inşaat yapılacak diye bir türkü tutturmuşlar. Ne demişler, 'Tilki 40 türkü söyler, hepsi tavuk üstüne.' 50 yıldır hep aynı nakaratları söylüyorlar. Yönettikleri belediyeleri borç batağına itenlerin, millet hayrına hiçbir yatırımı, hiçbir projesi olmayanların böyle düşünmesine gerçekten şaşırmıyoruz, artık milletimiz de şaşırmıyor."

Yapılan eleştirilere karşın Cumhuriyet tarihinin en çok ağaç ve yeşil alan üreten kadrosu olduklarını belirten Kurum, bununla da gurur duyduklarını dile getirdi.

- "Yemyeşil dikey bahçeleri harabe edenler mi bize çevrecilik dersi verecek?"

- Muhalefetin kendilerine çevrecilik dersi veremeyeceğini dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"Yemyeşil dikey bahçeleri harabe edenler mi bize çevrecilik dersi verecek? Haliç'i kaderine terk edenler mi bize ahkam kesecek? Dünyanın en modern atık su tesislerini durduranlar mı, iptal edenler mi bize doğaseverlikten bahsedecek? Bence bu sahte çevrecilere, maskeli doğaseverlere asıl sorulması gereken soru şudur; Bu algı oluşturma gayretiyle nereye kadar gideceksiniz? Nereye kadar İstanbul'a hizmetten geri duracaksınız? Bir gün 'İstanbul'un ihtiyacı yeşil alan. Havalimanına yeşil alan yapacağım' diyen de sensin, ertesi gün 'Millet bahçesi projesi vatana ihanettir, yıkacağız' diyen de sensin."

KAPAT [X]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kaçacaklar" diyerek yeni bir yalana sarıldığını söyleyen Kurum, 15 Temmuz gecesi yaşananları örnek verdi.

Kurum, şöyle konuştu:

"Mesele kaçmaksa eğer siz bu işin kitabını yazdınız. 'Türkiye'de darbe olursa tankların önüne önce ben yatarım.' diyordunuz. 15 Temmuz'da yatamadınız, evlere sığınıp kahve içerek aziz milletimizin, şehitlerimizin bombalanmasını seyrettiniz. O gün kimlerin fellik fellik kaçtığını, kimlerin milletle birlikte kaldığını bu aziz millet çok iyi biliyor. Biz, Malazgirt'te, İstiklal Savaşı'nda, Çanakkale'de, Kıbrıs'ta, 15 Temmuz'da bağımsızlık için gözünü kırpmadan ölüme koşmuş, ölümü öldürmüş bir ruhun evlatlarıyız. Bunlar hala bu toprağın mayasını, bu coğrafyanın ve bu necip milletin ferasetini anlayamadılar, anlayamayacaklar. Çünkü bu yalanın sözcüleri, aziz milletimize yabancılar. Çünkü bu yalanın sözcüleri, bu milletin değerlerine yabancılar. Milletimiz yalanları da bu yalanların sahiplerini de çok iyi biliyor. Şunu hiçbir zaman unutmasınlar. Hiç kimse bizim yaptıklarımızı yıkmakla, Türkiye'nin istikbalini tehdit edemez. Biz buna bugüne kadar milletimizin desteğiyle müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz."

Bakan Kurum, konuşmasının ardından protokol üyeleri ve hak sahibi vatandaşlarla konutların temelini attı.

Programa, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank ve TOKİ Başkan Yardımcısı Levent Sungur da katıldı.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Türkiye ile İsveç ve Finlandiya heyetleri görüştü
Türkiye ile İsveç ve Finlandiya heyetleri görüştü
TBMM'de Genel Başkan polemiği
TBMM'de Genel Başkan polemiği
AK Parti'den açıklama: Asgari ücrete ara zam var mı?
AK Parti'den açıklama: Asgari ücrete ara zam var mı?
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan tahsil edilen tazminatı bağışladı
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan tahsil edilen tazminatı bağışladı
Kemal Kılıçdaroğlu'na: 'Burası Kandil değil, Düzce' tepkisi
Kemal Kılıçdaroğlu'na: 'Burası Kandil değil, Düzce' tepkisi
Kılıçdaroğlu'ndan muhtarlara: Hepinize birer asistan vereceğim!
Kılıçdaroğlu'ndan muhtarlara: Hepinize birer asistan vereceğim!

Bu Habere Tepkiniz

İstifa ettikten 11 yıl sonra dönen Ebe, hangi şartlarda emeklilik hakkını kazanır?

İstifa ettikten 11 yıl sonra dönen Ebe, hangi şartlarda emeklilik hakkını kazanır?

Aralıklı olarak çalışılan hizmetler bütünleşir ve emeklilik hizmetlerinde değerlendirilir, bir hak kaybı ortaya çıkmaz.
ÖSYM branş bazında KPSS sıralamalarını güncelledi

ÖSYM branş bazında KPSS sıralamalarını güncelledi

ÖSYM 2020 KPSS- Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş bazında güncellendiğini duyurdu.
Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/297/katarakt-tedavileri-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=katarakt
Kadroların tamamına birer kişi başvurdu

Kadroların tamamına birer kişi başvurdu

Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından ilan edilen sözleşmeli personel kadrolarının tamamına, konulan kişiye özel sertifikadan dolayı, birer kişi başvurdu ve yerleşti!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Bir enstitü e-devletten alınan belgeyi kabul ediyor, diğeri etmiyor

Bir enstitü e-devletten alınan belgeyi kabul ediyor, diğeri etmiyor

Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımlarında bir enstitü e-devletten alınan belgeleri kabul ederken bir başka enstitü kabul etmiyor!
Tez konuları ilan şartı olmaya devam ediyor!

Tez konuları ilan şartı olmaya devam ediyor!
TİGEM ile Rekabet Kurumu görevde yükselme davalarında karar çıktı

TİGEM ile Rekabet Kurumu görevde yükselme davalarında karar çıktı

Danıştay 2. Dairesi, TİGEM ile Rekabet Kurumu görevde yükselme davalarına açılan davayı karara bağladı
Memur yapılan zabıtanın 'maktu fazla çalışma ücreti' talebi haklı bulundu

Memur yapılan zabıtanın 'maktu fazla çalışma ücreti' talebi haklı bulundu

Danıştay 2. Dairesi, belediyede zabıta memuru olarak görev yapan davacı tarafından, Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne memur olarak atanmasına ilişkin işlemin iptal edilmesi üzerine geriye dönük olarak alacağı mali haklara 'maktu fazla çalışma ücreti'nin de eklenmesi gerektiğine karar verdi.
İkinci dağılım yapılmazsa merkezi alımda çok az kadro ilan edilecek!

İkinci dağılım yapılmazsa merkezi alımda çok az kadro ilan edilecek!

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, 2022 yılının ikinci serbest memur dağılımını kısa süre içerisinde yapmazsa KPSS merkezi yerleştirmelerinde çok az sayıda kadro ilan edilecek!
2022 KPSS başvuruları başladı

2022 KPSS başvuruları başladı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün 2022 KPSS başvurularının başladığını duyurdu
Türkiye İş Kurumu 200 sözleşmeli personel alacak

Türkiye İş Kurumu 200 sözleşmeli personel alacak

Türkiye İş Kurumu 200 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 Haziran 2022.
Başvurular açıldı... "İçimizden biri uzaya gidecek"

Başvurular açıldı... "İçimizden biri uzaya gidecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet’in 100’ncü yılında bir Türk’ün Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderileceğini açıkladı. Adaylar için başvurular, 23 Haziran 2022 saat 20.23’e kadar alınacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı olan 2023’te uzayda bir Türk olacak. Türk Uzay Yolcusu Uluslararası Uzay İstasyonu’na bilimsel araştırmalar için gönderilecek. Seçilecek 2 adaydan biri 10 gün süreyle istasyonda kalacak.
MTA 70 sözleşmeli personel alacak

MTA 70 sözleşmeli personel alacak

MTA 70 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022.
Oyunculuğu bıraktı mı?

Oyunculuğu bıraktı mı?

Koltuk değnekleri ile görüntülenen Düzyatan iddialara ilk kez net bir cevap verdi.