Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantının gündeminde enflasyonla mücadele var.

Ekonomide yaşanan son gelişmeler, fiyat artışı ile mücadele, alınması gereken tedbirler toplantının sıcak başlıkları arasında.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş da Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı.

Ayrıca toplantıda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri de yer aldı.