Heyet görüşmeleri sonrası İbrahim Kalın'dan açıklama: Somut adım atılmalı

Türkiye heyetinin, İsveç ve Finlandiya heyetleri ile NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişarelerde bulunmak üzere gerçekleştirdiği toplantı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

"NATO bir güvenlik birlikteliğidir, güvenlik kaygıları giderilmeli"

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu ülkeler için de NATO için de tarihi bir dönüm noktası. Türkiye'nin 70 yıllık NATO tarihinde NATO ilkelerine yönelik çok ciddi bir rolü vardır. NATO bir güvenlik birlikteliğidir, üye olacak ülkeler güvenlik kaygılarını gidermeli. Dolayısıyla bu ittifakın en temel konusu üyelerinin güvenlik kaygılarının eşit ve adil bir şekilde karşılanmasıdır. Türkiye bu ittifaka çok ciddi katkılar sunmuştur. Türkiye'nin güvenlik kaygıları terör örgütlerinin özellikle Avrupa ülkelerindeki mevcudiyetiyle ilgilidir.

"Yaptırımların kaldırılması konusunda olumlu tavır gördük"

Beklentilerimiz terör örgütlerinin oradaki örgütsel, finansal, propagandaya yönelik somut adımlar atılmalı. 2 ülkeden iade taleplerimizi toplantıda gündeme getirdik. PYD ve YPG'nin PKK ile aynı örgüt olduğunu ifade ettik. Türkiye'ye yönelik yaptırımların derhal kadırılmasına yönelik beklentimizi ifade ettik. Yaptırımların kaldırılması konusunda olumlu tavır gördük.

"Türkiye'nin güvenlik kaygıları giderilmezse süreç ilerleyemez"

PYD/YPG ile ilgili hazırlanan raporlarda örgütün savaş suçları işlediğini anlattık. Dolayısıyla PYD/YPG'yi aklamak için raporların hasıraltı edilmemesini ifade ettik. Türkiye'nin güvenlik kaygıları somut adımlarla karşılanmazsa sürecin ilerleyemeyeceğini ifade ettik. Heyetler bizim mesajımızı aldı. Taleplerimizi liderleriyle görüşüp bize cevap verecekler.