Biz Sağlık-Sen, İstanbul İl Sağlık Müdürünü ziyaret etti
Biz Sağlık-Sen İstanbul İl Yönetimi, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette sağlık çalışanlarının sorunlarına ilişkin görüş alış verişinde bulunuldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Mayıs 2022 20:00
Bizim Sağlık Çalışanları Sendikası Biz Sağlık-Sen İstanbul İl başkanı Harun Kandemir ve yönetim üyeleri bugün İstanbul il sağlık müdürü Prof.Dr.Kemal Memişoğlu' nu ziyaret ederek sağlık çalışanlarının sorunları hakkında istişarelerde bulundu.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız