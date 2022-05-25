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Sözleşmesi sona erecek Arda Turan'dan duygusal açıklama

Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek Arda Turan, Galatasaray sevgisini hep ön planda tuttuğunu söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Mayıs 2022 22:35
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Sözleşmesi sona erecek Arda Turan'dan duygusal açıklama

GS TV'ye açıklamalarda bulunan Arda Turan, futbolcuların da insan olduğunu ve ellerinden geleni yaptığını belirterek, "İnsanların ailelerini, çocuklarını veya maddi durumu düşünmeleri Galatasaray'ı daha az sevdiği anlamına hiçbir zaman gelmez. Ben tam tersini yaptım. Benim önceliğim hep Galatasaray oldu." dedi.

"Futbolu bırakıyor muyum bırakmıyor muyum bilmiyorum." diyen Arda, "Eşim de bana sordu, 'Oturup konuşacağız.' dedim. Belki bırakıyorumdur belki bırakmıyorumdur. Geriye dönüp baktığımda, Galatasaray taraftarına, Galatasaray camiasına, herkese sonuna kadar hakkımı helal ediyorum. Çünkü üzüntüsüyle, sıkıntısıyla zor bir yolculuktu ama çok güzeldi. " ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı olduğunu ve her zaman bunu gösterdiğini anlatan Arda, "İnsanlar benim Galatasaraylılığımı anlatmama izin vermesinler. Böyle bir şeye gerek yok. Ben Galatasaraylıyım ve hayatım boyunca her davranışımda bunu gösterdim." diye konuştu.

Kendisi için veda yapılmamasına sevindiğini vurgulayan Arda, "Çünkü buna dayanamayabilirdim. Özel bir şey olsun da istemedim." şeklinde görüş belirtti.

Arda, 1999 yılında Galatasaray kapısından içeri girdiğini hatırlatarak, "Bugün 2022'deyiz. Aradan geçen onca senedir ben Galatasaray'dan hiç ayrılmadım. Gittiğimde de Galatasaray'ın transferiyle ilgili başkalarıyla görüştüm. Galatasaray birini düşünüyorsa, o oyuncuyla konuştum. Galatasaray altyapısındaki maçı takip ettim. Kendimi bildim bileli Galatasaray'da olduğum için, 1999-2022 çok uzun bir süre. Geçen bu zaman muhteşem bir süreç." açıklamasını yaptı.

- "Her zaman Galatasaraylıyız"

Florya'ya vedalaşmak için gitmediğini aktaran Arda, "Gerçekten dayanamam. Çocuklara dayanabilirim ama personele dayanamayabilirim. Benim için çok kıymetliler. Altyapıdaki oyunculara dayanamayabilirim. Her zaman Galatasaraylıyız, her zaman Galatasaray'a hizmet edeceğiz. Galatasaray'ı dışarıdan sevmek de bir hizmettir." şeklinde konuştu.

Altyapıdaki oyuncularla ilgilenmesi ve maçlarını izlemesi hakkındaki soruya Arda, "Altyapıda çocukların yalnız olmadığını hissettirmek istiyorum. Galatasaray altyapısındaki her oyucu çok kıymetlidir. Galatasaray A takımının, profesyonel futbol takımının gözü sizin üzerinizdedir. 'Her an buraya (A takıma) gelebilirsiniz.' diye anlatmak için oraya gidiyorum. Kendim de oraya gittiğimde duygusallaşıyorum. Çünkü Galatasaray altyapısında oynadığım dönemleri çok severim. Hem eğlenceli hem mutlu hem de inanılmaz başarılı dönemlerdi." yanıtını verdi.

Futbol hayatını noktaladıktan sonra teknik direktör olmayı düşünüp düşünmediğiyle ilgi Arda, "Bir gün oynadığım takımların başına geçmek isterim." ifadesini kullandı.

Galatasaray taraftarlarına desteklerinden dolayı teşekkür eden Arda, "Beraber yaşadıklarımız için, beni bütün yolculuğumda destekledikleri için sonsuz teşekkür ederim. Hepsine hakkım helaldir. Sağ olsunlar beni hep tribünlerde desteklediler. Biliyorum ki kızdıkları zaman da beni çok sevdiklerindendi. Açıkçası muhteşem günler yaşadık. Seslerinin dolu dolu geldiği, en özel oyunculardan biri olduğumu biliyorum. Çünkü hep bunu hissetmişimdir. Onlarla her şey çok güzeldi. Çok teşekkür ederim." diyerek sözlerini tamamladı.

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