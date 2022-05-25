Ekonomiye ilişkin teklifin 6 maddesi daha kabul edildi
Ekonomiye ilişkin teklifin 6 maddesi daha kabul edildi
EGM uyardı: Ölüm oranı 2016'da yüzde 1'di, 2021'de yüzde 54'e çıktı
EGM uyardı: Ölüm oranı 2016'da yüzde 1'di, 2021'de yüzde 54'e çıktı
Fed'den birkaç toplantıda daha faiz artırımı sinyali
Fed'den birkaç toplantıda daha faiz artırımı sinyali
TBMM'de kabul edildi: Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinleri uzatılıyor
TBMM'de kabul edildi: Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinleri uzatılıyor
Hasat başladı, buğdayda yüksek rekolte bekleniyor
Hasat başladı, buğdayda yüksek rekolte bekleniyor
Gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararında
Gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararında
Vaka sayıları açıklandı: Bin 260 yeni vaka, 4 vefat
Vaka sayıları açıklandı: Bin 260 yeni vaka, 4 vefat
Uzaya giden ilk Türk olmak için 2 günde 31 bin başvuru yapıldı
Uzaya giden ilk Türk olmak için 2 günde 31 bin başvuru yapıldı
Lise öğrencisini dünya birincisi yapan proje: Cerrahlara yön gösterecek
Lise öğrencisini dünya birincisi yapan proje: Cerrahlara yön gösterecek
Dolar 16,35 TL sınırını geçti
Dolar 16,35 TL sınırını geçti
AK Parti'den açıklama: Asgari ücrete ara zam var mı?
AK Parti'den açıklama: Asgari ücrete ara zam var mı?
Bakan Kurum'dan 'kira artışı' düzenlemesi açıklaması
Bakan Kurum'dan 'kira artışı' düzenlemesi açıklaması
Bakan Koca'dan 'özlük hakkı' açıklaması: Bu ay Meclise gelir
Bakan Koca'dan 'özlük hakkı' açıklaması: Bu ay Meclise gelir
Kılıçdaroğlu'ndan muhtarlara: Hepinize birer asistan vereceğim!
Kılıçdaroğlu'ndan muhtarlara: Hepinize birer asistan vereceğim!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı: Yasal yollara başvuracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı: Yasal yollara başvuracağız
YÖK'ten 'öğrenci affı' açıklaması: Deneyimimizi paylaşacağız
YÖK'ten 'öğrenci affı' açıklaması: Deneyimimizi paylaşacağız
Cahit Özkan'ın yerine gelen isim belli oldu
Cahit Özkan'ın yerine gelen isim belli oldu
Ehliyet sınavında soru şekli değişti, Bakan Özer detayları açıkladı
Ehliyet sınavında soru şekli değişti, Bakan Özer detayları açıkladı
Beştepe'de 3600 ek gösterge ve kripto para toplantısı
Beştepe'de 3600 ek gösterge ve kripto para toplantısı
Bakan Dönmez: Yerli ve milli jeneratörde seri üretime geçeceğiz
Bakan Dönmez: Yerli ve milli jeneratörde seri üretime geçeceğiz
Benzinli araçlar elektrikli olacak
Benzinli araçlar elektrikli olacak
FETÖ'nün darbe girişimi davalarının tümü tamamlandı
FETÖ'nün darbe girişimi davalarının tümü tamamlandı
Altının gram fiyatı 970 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 970 lira seviyesinden işlem görüyor
LPG'ye zam geliyor
LPG'ye zam geliyor
MGK toplanıyor Yunanistan'ın silahlanması ve NATO krizi masada
MGK toplanıyor Yunanistan'ın silahlanması ve NATO krizi masada
İşte Erdoğan'a sunulan 'kira artışı' düzenlemesi
İşte Erdoğan'a sunulan 'kira artışı' düzenlemesi
Dünya evine girmek, dünyanın parası
Dünya evine girmek, dünyanın parası
5 Kamu kurumu toplamda 412 personel alacak
5 Kamu kurumu toplamda 412 personel alacak
AK Parti'den seçim strateji toplantısı: Yeni ekonomi modeli masada
AK Parti'den seçim strateji toplantısı: Yeni ekonomi modeli masada
Kovid izninde 25 bin mahkum iş buldu
Kovid izninde 25 bin mahkum iş buldu
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Ekonomiye ilişkin teklifin 6 maddesi daha kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 6 maddesi daha kabul edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Mayıs 2022 23:46
Yazdır
Ekonomiye ilişkin teklifin 6 maddesi daha kabul edildi

Kabul edilen maddelere göre, mevduat ve katılım fonunun sigortalanmasında kapsam genişletilecek.

Yalnızca gerçek kişilere ait olup ticari işlemlere konu olmayan mevduat ve katılım fonu tutarları değil, resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar dışındaki tüm ticari mevduat ve katılım fonu da TMSF tarafından sigorta edilecek. Böylece AB mevduat sigortacılığı kriterlerine uyum sağlanacak.

Hakkında iflas kararı verilmeyen veya iradi tasfiyeye giren kredi kuruluşunun tasfiyesinde İcra ve İflas Kanunu'nda düzenlenen adi ve rehinli alacakların sıralaması geçerli olacak.

TMSF kaynaklarının, çözümleme rezervi ile mevduat sigortası rezervinden oluşması nedeniyle ödemenin, mevduat sigortası rezervinden yapılmasına yönelik düzenleme yapılacak.

Bankalarda söz konusu teknik altyapının kuruluş, işleyiş ve denetimine ilişkin kuralların TMSF Fon Kurulu tarafından belirlenmesi yönünde değişiklik yapılacak. Bu düzenleme yayımından 3 ay sonra yürürlüğe girecek.

Sigorta kapsamı dışında kalan mevduat ve katılım fonları da belirleniyor. Bu kapsamda ilgili kredi kuruluşunun hakim ortakları ya da nitelikli pay sahiplerine, bunların kontrolünde bulunan tüzel kişilere, gerçek kişi hakim ortakların ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ait mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar; ilgili kredi kuruluşunun yönetim veya müdürler kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile bunların tek başına veya birlikte kontrol ettiği tüzel kişiler ve ortaklıklar ile ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ait mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar; Fon Kurulu tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) görüşü alınmak suretiyle belirlenen diğer mevduat, katılım fonu ve hesaplar sigortaya tabi olmayacak.

TMSF Fon Kurulu başkan yardımcılarının sayısı 2'den 3'e çıkarılacak.

TMSF'nin idari yapılanmasındaki görev dağılımı, artan iş yükünün etkin ve süreçleri hızlandıracak şekilde yürütülmesi için kurulacak yeni daireler vasıtasıyla değiştirilecek, ihtiyaca binaen müdürlük sayısı artırılacak ve destek personelin istihdamına yönelik değişiklik yapılacak.

TMSF Fon Kurulu üyeleri ve Fon personelinin, Bankacılık Kanunu'nda yazılı görevlerine ilişkin karar, eylem ve işlemleri sebebiyle Fon'un yaptığı ödemeyi ilgililerinden talep etmesi hususunda düzenleme yapılarak, BDDK'nin yaptığı bu ödemeleri, kusurlu bulunan ilgililerinden talep etme hakkı saklı tutulacak.

Bankacılık Kanunu ile TMSF'ye verilen görevlerin yanı sıra ilgili diğer kanunlar ve devlet aleyhine açılan uluslararası davaların takibine ilişkin Cumhurbaşkanlığınca verilen görevlerin ifası sırasında yapılan giderlerin de gerektiği hallerde, daha sonra ilgililerinden tahsili koşuluyla Fon bütçesinden karşılanabilmesi amacıyla ek düzenleme öngörülüyor.

TMSF tarafından yapılan ticari ve iktisadi bütünlük satışlarında, mevcut düzenlemeler ve yargı içtihatları gözetilerek, geçmiş dönem borcuna dair kriterlerin daha açık ve anlaşılır olması amaçlanıyor.

Finansal kiralama sözleşmeleri ticari ve iktisadi bütünlük kapsamına alınacak, ihale bedeline isabet eden tutarın sıra cetveli kesinleşmeden ödenebilecek.

Sıra cetveline itiraz süresi, sıra cetvelinin Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren 15 gün olacak.

Tasfiyesi TMSF eliyle yürütülen bankalarda tüm kanuni yükümlülüklerin ifasından sonra tasfiye bakiyesi kalması halinde bu tutarın hissedarlara dağıtımında, iflasına karar verilen bankaların hakim ortakları ve yöneticileri, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile yönetim ve denetimine sahip olduğu iştirakleri, hakim ortağı olan tüzel kişiler, bunların gerçek ve tüzel kişi hakim ortaklarının hakim ortağı olduğu şirketler, bu gerçek kişilerin kan ve kayın hısımları ile bu kişilerin hisselerini ciro, devir veya temlik suretiyle edinen üçüncü kişiler ile ortaklığın sermayesinin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 10'unun altında kalan paylara sahip olsa dahi yönetim kurullarına üye belirleme ve kontrol imtiyazı veren paylara sahip olanlar, bu bankanın iflasına neden olanlar dağıtımdan pay alamayacak.

KAPAT [X]

Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle cezalandırılmasına karar verilenler ve bu nedenle hakkında müsadere kararı verilmiş olanlar da bu dağıtımdan pay alamayacak ve bunlara düşen pay Hazineye ödenecek.

Soruşturma veya kovuşturması devam edenlere isabet edecek tasfiye payı; kovuşturmaya yer olmadığına, beraat, ceza verilmesine yer olmadığına, davanın reddine veya düşmesine ilişkin kararın kesinleşmesine kadar ödenmeyerek Fon hesaplarında tutulacak.

Kovid-19 salgınının Türkiye'de görülmüş olması sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlülerin 31 Mayıs'ta sona erecek izin süreleri, 31 Temmuz 2023'e uzatılacak.

Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 19 kez uzatılabilecek.

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, teklifin ikinci bölümü üzerindeki görüşmeler sırasında birleşime ara verdi. Aranın ardından Erdoğmuş, komisyonun yerinde olmaması üzerine, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
TBMM'de kabul edildi: Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinleri uzatılıyor
TBMM'de kabul edildi: Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinleri uzatılıyor
Musilaj sorununa çözüm için getirilen kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Musilaj sorununa çözüm için getirilen kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
TBMM'de gündem Atatürk Havalimanına Millet Bahçesi yapılması
TBMM'de gündem Atatürk Havalimanına Millet Bahçesi yapılması
Meclis'in gündeminde bu hafta neler var?
Meclis'in gündeminde bu hafta neler var?

Bu Habere Tepkiniz

İstifa ettikten 11 yıl sonra dönen Ebe, hangi şartlarda emeklilik hakkını kazanır?

İstifa ettikten 11 yıl sonra dönen Ebe, hangi şartlarda emeklilik hakkını kazanır?

Aralıklı olarak çalışılan hizmetler bütünleşir ve emeklilik hizmetlerinde değerlendirilir, bir hak kaybı ortaya çıkmaz.
ÖSYM branş bazında KPSS sıralamalarını güncelledi

ÖSYM branş bazında KPSS sıralamalarını güncelledi

ÖSYM 2020 KPSS- Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş bazında güncellendiğini duyurdu.
Hemen başvurun, kartınız adresinize gelsin

Hemen başvurun, kartınız adresinize gelsin

https://www.hangikredi.com/kredi-karti/sorgulama?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=kredi-karti_adv1892
Kadroların tamamına birer kişi başvurdu

Kadroların tamamına birer kişi başvurdu

Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından ilan edilen sözleşmeli personel kadrolarının tamamına, konulan kişiye özel sertifikadan dolayı, birer kişi başvurdu ve yerleşti!
Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/297/katarakt-tedavileri-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=katarakt
Bir enstitü e-devletten alınan belgeyi kabul ediyor, diğeri etmiyor

Bir enstitü e-devletten alınan belgeyi kabul ediyor, diğeri etmiyor

Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımlarında bir enstitü e-devletten alınan belgeleri kabul ederken bir başka enstitü kabul etmiyor!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Tez konuları ilan şartı olmaya devam ediyor!

Tez konuları ilan şartı olmaya devam ediyor!
TİGEM ile Rekabet Kurumu görevde yükselme davalarında karar çıktı

TİGEM ile Rekabet Kurumu görevde yükselme davalarında karar çıktı

Danıştay 2. Dairesi, TİGEM ile Rekabet Kurumu görevde yükselme davalarına açılan davayı karara bağladı
Memur yapılan zabıtanın 'maktu fazla çalışma ücreti' talebi haklı bulundu

Memur yapılan zabıtanın 'maktu fazla çalışma ücreti' talebi haklı bulundu

Danıştay 2. Dairesi, belediyede zabıta memuru olarak görev yapan davacı tarafından, Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne memur olarak atanmasına ilişkin işlemin iptal edilmesi üzerine geriye dönük olarak alacağı mali haklara 'maktu fazla çalışma ücreti'nin de eklenmesi gerektiğine karar verdi.
İkinci dağılım yapılmazsa merkezi alımda çok az kadro ilan edilecek!

İkinci dağılım yapılmazsa merkezi alımda çok az kadro ilan edilecek!

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, 2022 yılının ikinci serbest memur dağılımını kısa süre içerisinde yapmazsa KPSS merkezi yerleştirmelerinde çok az sayıda kadro ilan edilecek!
Türkiye İş Kurumu 200 sözleşmeli personel alacak

Türkiye İş Kurumu 200 sözleşmeli personel alacak

Türkiye İş Kurumu 200 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 Haziran 2022.
Başvurular açıldı... "İçimizden biri uzaya gidecek"

Başvurular açıldı... "İçimizden biri uzaya gidecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet’in 100’ncü yılında bir Türk’ün Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderileceğini açıkladı. Adaylar için başvurular, 23 Haziran 2022 saat 20.23’e kadar alınacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı olan 2023’te uzayda bir Türk olacak. Türk Uzay Yolcusu Uluslararası Uzay İstasyonu’na bilimsel araştırmalar için gönderilecek. Seçilecek 2 adaydan biri 10 gün süreyle istasyonda kalacak.
MTA 70 sözleşmeli personel alacak

MTA 70 sözleşmeli personel alacak

MTA 70 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022.
Oyunculuğu bıraktı mı?

Oyunculuğu bıraktı mı?

Koltuk değnekleri ile görüntülenen Düzyatan iddialara ilk kez net bir cevap verdi.